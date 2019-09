Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, ultima victimă a monstrului din Caracal, a declarat că familia fetei nu va participa la reconstituirea programată de autorități, luni și marți, în casa lui Gheorghe Dincă, bărbatul care a mărturisit că a ucis două fete și le-a ars trupurile.

Este cel mai greu moment pentru familie, fiind mult prea dureros ca să participe, a spus Cumpănașu, între-o declarație televizată.

”Va participa avocatul la această reconstituire, pentru părinți e mult prea dureros, dar avocatul cu siguranță va fi acolo. Nu avem informații clare cât va dura sau ce va cuprinde. Mâine este ziua Alexandrei, e cel mai greu moment pentru familie”, a spus explicat unchiul Alexandrei, în direct la România TV.

Cumpănașu a afirmat că familia a depus mai multe solicitări la DIICOT și în funcție de răspunsuri se vor lua deciziile în perioada care urmează.

”Am depus prin avocat mai multe cereri. Una vizează această contraexpertiză la un laborator din străinătate pentru testul ADN (…). Am cerut o suplimentare a acestui test de la INML. În funcție de procurorul de caz, dacă va refuza, vom solicita încă o expertiză, pentru că prima expertiză a durat doar două zile, foarte puțin. Dacă acceptă, așteptăm rezultatul. Avem laboratoare în străinătate și putem trimite oricând (probe – n.r.). În ceea ce privește experimentul științific, am depus solicitare de mai bine de o lună la la procurorul general, dar cred că a ajuns la DIICOT. Am cerut să se facă acest experiment pentru a ne demonstra și nouă că în acel butoi, în condițiile expuse se poate arde un corp uman. Dincă nu mai știe nici cum arată Alexandra, nici cum arată Luiza, nu prea mai știe nimic, decât că le-a omorât”, a mai spus Cumpănașu.

