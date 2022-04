„În susținerea a ceea ce am prezentat public si in fata Parlamentului până acum, noi CECCAR mai facem încă un demers pentru a atrage atenția asupra faptului că, inițiativa legislativă care intra în dezbaterea Parlamentului poate provoca un efect nebănuit in sistemul de justiție.

Legea ar provoca o implozie în sistemul de justiție

Astfel, in susținerea a ceea ce noi CECCAR am afirmat până acum, am solicitat un punct de vedere oficial Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție.

Este încă un demers pe care îl facem pentru a convinge Parlamentul să nu adopte o lege care provoca o implozie in sistemul de justiție, care poate avea efect asupra a mii de dosare de evaziune fiscala, asupra unor expertize contabile judiciare aflate in curs, la Parchetul General, DNA, DIICOT, celelalte Parchete si la Instanțele Judecătorești.

Referitor la votarea Plx. 596/2018, respectiv efectul imediat al amendamentelor la OG nr. 65/1994 asupra decăderii ca probe a expertizelor contabile – fiscale în dosarele de evaziune fiscală, ca urmare a atacării si pierderii independenței expertului contabil prin preluarea de către Ministerul de Finanțe a controlului direct asupra organizării, monitorizării și cercetării disciplinare a activității experților contabili judiciari, respectiv preluarea administrării directe a profesiei de către o autoritate publica prin eliminarea structurilor de conducere desemnate legal de către membrii săi, cu implicații si consecințe extrem de grave asupra sistemului de justiție, am solicitat poziția Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație si Justiție.

Impact important asupra Bugetului de Stat

Aducând în atenție această situație întrucât, în opinia CECCAR modificările legislative propuse vor avea un impact important asupra Bugetului de Stat, asupra funcționarii sistemului de justiție si asupra respectării drepturilor constituționale ale membrilor CECCAR, in calitate de cetățeni romani.

Chiar daca aparent problema competentei expertului contabil judiciar fusese rezolvata prin retragerea amendamentului ce privea art. 6 lit.d), ce prevedea efectuarea expertizelor financiar contabile doar in condițiile respectării art. 7, respectiv doar daca sunt membrii si ai altor organisme profesionale, in realitate domnul Huțulcă Bogdan Iulian, președintele Comisiei de Buget Finanțe a Camerei Deputaților a motivat aceasta retragere in ședința din data de 05.04.2022, prin faptul ca aceasta problema se va transfera si se va rezolva la nivelul Ministerului Justiției. In acest sens, consideram ca aceasta problema rămâne in continuare, fapt pentru care am menținut-o in problematica înaintată către Parchet, legătura dintre expertiza si independenta fiind una vitala in desfășurarea activității expertului contabil.

Fata de toate cele prezentate, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și-a exprimat poziția si a făcut următoarele referiri, conform Document transmis sub nr. 960/C/2022, ca răspuns la adresa CECCAR nr. 2259/04/04/2022, esența fiind aceea ca, citam:

„Astfel, in toate procedurile judiciare care privesc acuzații in materie penala in sensul autonom al prevederilor art. 6 din CEDO, in care se vor fi efectuat expertize judiciare de către membrii CECCAR, in calitate de experți judiciari, orice modificare legata de statutul acestora si apropierea de către organele fiscale (care in cauzele penale, de cele mai multe ori, acestea se constituie parte civila) va avea un impact asupra aparentei de imparțialitate si independenta, de care trebuie sa se bucure un expert desemnat in cauza.”

Poziția Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

În acest sens, CECCAR solicită aplicarea unui proces legislativ transparent în interes public, prin deschiderea unei consultări reale cu profesia contabilă reprezentată de CECCAR, astfel încât actul normativ rezultat să nu afecteze independenta și drepturile constituționale ale membrilor.