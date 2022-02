Scandalul care a avut loc la ședința Camerei Deputaților nu va rămâne așa. Surse au declarat pentru România Tv că Parchetul General ar fi intrat pe fir și anchetează din oficiu incidentele din Parlament.

Amintim faptul că informația vine după ce liderul AUR, George Simion, i-a întrerupt discursul ministrului Energiei, Virgil Popescu. „Hoțule”, i-a strigat Simion lui Popescu. Replica ministrului Energiei a fost: „Ești un prost”.

La scurt timp după eveniment, Virgil Popescu a reacționat. Acesta susține că nu este nici prima și probabil nici ultima oară când se întâmplă astfel de situații. El a amintit de momentul în care un coleg de-al său a fost bruscat sesiunea trecută.

„S-au mai întâmplat astfel de lucruri. Dacă ne aducem aminte a mai fost bruscat un coleg de-al meu în sesiunea trecută”, a mai precizat el.

Virgil Popescu a mai adăugat că își dorește ca astfel de situații să nu se mai repete.

Virgil Popescu se aștepta să fie lovit

„O să văd și eu înregistrările, o să vad cum a fost și o să mă gândesc împreună cu colegii mei avocați să vedem ce se poate face petru a preîntâmpina astfel de lucruri. Pe mine mă interesează ca astfel de lucuri să nu se mai întâmple”.

Întrebat dacă a crezut vreun moment că scandalul va degenera și George Simion l-ar putea lovi, Virgil Popescu a recunosc că s-a gândit și la acest lucru: „Sigur, se uita foarte amenințător în ochii mei”, a spus acesta.

O reacție în acest sens a venit și de la Grupul minorităţilor naţionale. Deputatul Ovidiu Ganț susţine orice măsură pentru a stopa comportamente similare celui care a avut loc luni.

„În semn de protest pentru incidentul adus şi de comportamentul incalificabil al liderului AUR, grupul parlamentar al minorităţilor naţionale refuză să mai participe la această dezbatere şi a părăsit sala. Personal am văzut în 17 ani multe lucruri aici, în plen, am auzit o serie lungă de insulte, mizerii, dar nu am vazut o asemenea reacţie niciodată”, a declarat Ovidiu Ganţ, reprezentant al Forumului Democrat al Germanilor din România.