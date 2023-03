Papa Francisc, internat de miercuri la Roma, urmează un tratament cu antibiotice pentru „bronşită infecţioasă” şi care a dus la o „îmbunătăţire semnificativă” a stării sale de sănătate, a anunţat joi echipa medicală de la spitalul Gemelli.

Papa de origine argentiniană, în vârsta de 86 de ani, beneficiază de un „tratament cu antibiotice prin perfuzie care a produs efectele scontate”, a indicat personalul medical într-un comunicat transmis de Vatican, precizând că Suveranul Pontif ar putea fi externat „în următoarele zile”.

Papa şi-a dedicat după-amiaza „odihnei, rugăciunii şi anumitor sarcini”, a precizat purtătorul de cuvânt al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, potrivit unui comunicat citat de AFP.

După ce a menţionat „examinări programate”, purtătorul de cuvânt al Vaticanului a anunţat miercuri seara că Suveranul Pontif suferă de o „infecţie respiratorie” fără legătură cu COVID-19. Papa, care a avut dificultăţi de respiraţie în ultimele zile, urmează să fie supus unui tratament pentru „câteva zile”, a indicat el.

Pontiful ar trebui să poată oficia, însă, slujba din Duminica Floriilor de la Vatican, „dacă nu apare ceva neprevăzut”, potrivit surselor din spital citate de ANSA.

Într-un mesaj postat joi pe Twitter, Papa s-a declarat „emoţionat de numeroasele mesaje primite în ultimele ore”, de la cele ale episcopilor din mai multe ţări până la cel al preşedintelui american Joe Biden. „Îmi exprim recunoştinţa tuturor pentru apropiere şi rugăciunile lor”, a scris Papa Francisc.

I am touched by the many messages received in these hours and I express my gratitude for the closeness and prayer.

