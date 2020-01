Un subiect fierbinte in lumea moderna la constituit intodeauna pantofi dama.

Ritmul ametitor care ne indeamna sa fim in rand cu moda nu ar trebui sa ne faca sa uitam de pantofi dama preferati care pe langa faptul ca sunt frumosi mai sunt si comozi. Materialele de inalta calitate, capacitatea de a schimba pantofii la locul de munca au facut ca pantofii sa fie partea principala a garderobei pentru femei pe tot parcursul anului.

In randurile ce urmeaza vom incerca sa evidentiem ce tip de pantofi exista, unde ii purtam si la ce ar trebui sa atragem atentia atunci cind mergem la cumparaturi.

Pantofi dama eleganti sau cum le mai spunem noi pantofi de birou sunt frumosi si eleganti, nu ies în evidenta, dar subliniaza gustul proprietarei lor și, cel mai important – pot fi asortati atat la un costum cat si o rochie. De preferat ar fi ca acestia sa aiba o talpa ortopedica ceea ce ar face purtatul lor relativ mai usor si comod. Cu siguranta picioarele dvs. vor fi mult mai putin obosite dupa o zi lunga de stat in picioare la job sau in oricare alta parte. Astfel de pantofi pot avea un design diferit, pot avea un varf rotungit sau alungit, un toc gros sau subtire, inalt sau jos, dar vor ramane intotdeauna o optiune care are doar de castigat.

Pantofi sport sau cum li se mai spune pantofi in stil casual

Specialistii in moda cred ca o pereche de pantofi din piele naturala sau inlocuitor piele fara prea multe decoratiuni sunt o parte esentiala a garderobei de baza a oricarei femei. Dar nu va resemnati doar cu acestea. Inaltimea tocului, forma varfului, culoarea si materialele pot varia in functie de tendintele modei, dar scopul ramane neschimbat: alegeti pantofi casual pentru orice ocazie si la sigur veti avea o tinuta de invidiat.

Incaltamintea cu tocuri joase sau fara tocuri a fost populara in randul femeilor inca din anii 60 ai secolului XX, cand Audrey Hepburn a fost nevoita sa-si puna astfel de pantofi din cauza inaltimii sale mari. In curand, femeile din întreaga lume au apreciat comoditatea pantofilor josuti, pentru ca erau mult mai confortabili si le permiteau sa se miste mai repede si, cel mai important, nu provocau nici un disconfort. Sunt ideali pentru purtarea zilnica datorita talpii flexibile si rezistente, iar asemanarea cu balerinii ii fac perfecti pentru atunci cand iti doresti o pereche de pantofi fara toc, confortabili si usor de asortat.

Inca din cele mai vechi timpuri, pantofii pentru femei au o varietate de culori si finisaje.

Moda si materialele moderne permit crearea unei varietati mari de capodopere, insa alegerea culorii pantofilor nu este o chestie simpla.

Culorile traditonale

Culorile traditionale de baza sunt negru si bej. Pantofii de aceasta culoare sunt perfecti pentru orice vestimentatie, o completeaza si imbunatatesc. Insa daca doriti o tinuta mai indrazneata, puteti opta pentru culori vii cum sunt bleumarin, rosu sau chiar roz pal.

Alegeti pantofii anume dupa stilul si gusturile dvs. O pereche eleganta de pantofi poate deveni un detaliu interesant si foarte important; va va decora si va va face imaginea completa si armonioasa.

