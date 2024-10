Stela Popescu a trecut în neființă acum 7 ani, pe 23 noiembrie 2017, la vârsta de 81 de ani, în urma unui atac cerebral. Cu toate acestea, amintirea sa rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o și i-au admirat talentul.

În noiembrie se împlinesc șapte ani de la trecerea în neființă a actriței Stela Popescu, cunoscută și drept „Regina teatrului de revistă”.

Plecarea sa a lăsat un gol imens în lumea artistică românească, fiind o pierdere grea atât pentru publicul care a admirat-o, cât și pentru cei care au avut privilegiul de a colabora cu ea.

Recent, Dan Negru a rememorat cu emoție momentele speciale petrecute alături de Stela Popescu, amintindu-și de ultima lor filmare împreună la Antena 1.

Într-o mărturisire sinceră, prezentatorul a povestit cum o invita frecvent în emisiunile sale, admirând deschiderea și naturalețea actriței. Dan Negru a subliniat că Stela Popescu reușea să fie la fel de energică și amuzantă, chiar și la vârsta de 80 de ani.

Dan Negru a rememorat ultima filmare a Stelei Popescu, desfășurată cu două zile înainte de dispariția sa. Pe parcursul unei zile întregi de filmări, Stela a rămas în picioare, încălțată în pantofi cu toc, spre deosebire de celelalte invitate, care renunțaseră la tocuri. La 80 de ani, energia și eleganța ei erau remarcabile, iar veselia sa contagioasă părea să sfideze trecerea timpului.

„Îmi amintesc că am filmat cu Stela Popescu o zi întreagă și pe pauzele de filmare toate femeile invitate în show se aruncau pe jos scoțându-și pantofii cu toc. Mai puțin Stela Popescu, care a rămas în picioare, pe toată durata filmărilor, încălțată în pantofii ei cu toc. Diferența de vârstă între cele de pe jos, desculțe, și Stela Popescu, în picioare, era de vreo 50 de ani. Era veselă, plină de energie, nimic nu prevestea sfârșitul”, a declarat Dan Negru pentru Click!, despre ultima ei filmare TV, care a avut loc cu două zile înainte de tragedie. Și a continuat: „Când am filmat cu ea, pentru emisiunea «Guess My Age!» – «Ghicește vârsta!», nimeni nu-i dădea 80 de ani! Era elegantă, coafată, frumoasă, talentată, plină de viață!”.