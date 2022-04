Românii au talent, la un pas de tragedie! Cătălin Neamțu: „Sunt recunoscător colegilor că au spus stop și au oprit momentul la timp”

Actorul a fost invitatul lui Smiley și al lui Pavel Bartoș în emisiunea online „Românii au talent: Backstage Show”, potrivit informațiilor transmise de protv.ro. În timpul unui număr de magie, Cătălin Neamțu a stat ascuns într-unul din cele patru sicrie numerotate de la 1 la 4 și aduse pe scenă de magicianul Aitor Frances.

Pe lângă acestea, magicianul a venit și cu o monedă specială, inscripționată pe o față cu „viață” și „moarte” pe cealaltă. Totodată, fiecărui jurat i s-a repartizat un număr iar ei au aruncat pe rând moneda în aer.

Magicianul se pregătea să arunce cu un topor în sicriul cu numărul 1

Dragoș Bucur, care avea numărul 1, a aruncat moneda iar aceasta a căzut pe „moarte”. În acel moment, magicianul se pregătea să arunce cu un topor în sicriul cu numărul 1. Din fericire, a fost oprit de producător.

„Eu nu am simțit pericolul înăuntru. Eram cu un telefon cu care mă și filmam între patru pereți ca să zic așa… Eu când am auzit că “numero 1 muerte” și eu știam că sunt acolo în sicriu și că urmează să vină cu un topor cu mine, m-am gândit că e vreo glumă.. am zis: stai că acum mă sucește și o dă domnul magician într-un alt fel. (…) Ar fi fost o moarte stupidă! Să mori pe scena unui show de talente mi se pare absolut senzațional (…) Sunt recunoscator colegilor că au spus stop și au oprit momentul la timp”, a povestit Cătălin Neamțu, potrivit sursei menționate.

„Îmi pare rău… E a doua oară în viața mea când practic un număr de magie”, s-a scuzat asistenta Mel. Magicianul s-a scuzat și el, explicând că este prima oară când ratează un număr de magie.

De asemenea, actorul a dezvăluit că fiica lui se afla în sală.

„Smaranda era albă! Mi-au zis colegii”, completat Cătălin Neamțu, în urma evenimentului de la PRO TV.