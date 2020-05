Pall-Ex creeaza istorie in piata de transport si distributie din Romania, consolidandu-si in continuare pozitia de lider pe segmentul in care activeaza, fiind un exemplu de performanta constanta si sustinuta.

Cererea pentru acest tip de serviciu continua sa creasca, pe fondul unei cereri tot mai mari pentru livrari expres la timp, tendintei de reducere a stocurilor si cresterii vanzarilor online. Solutia pe care Pall-Ex o ofera este una certificata si in alte tari europene, deoarece consolideaza fluxurile de marfa, economisind combustibil și astfel, implicit rezulta si o reducere a amprentei de carbon.

‘’Transporturile reprezinta un domeniu strategic si vital pentru orice economie deoarece interconecteaza industriile cu lanturile de productie si distributie. Cu atat mai mult, in aceasta perioada serviciul pe care noi il oferim, livrare expres in 24h si modelul de business al Pall-Ex si-au dovedit eficienta si utilitatea.

Continuam povestea de succes pe care o ‘’scriem’’ de 8 ani, impreuna cu membrii si clientii Retelei noastre, carora le multumim pentru increderea acordata. 3 milioane, o cifra cu incarcatura puternica, atat la propriu cat si la figurat. Semnificatia acesteia pentru noi se traduce in mii de ore de munca. In tot acest timp, am reusit sa ne depasim pe noi insine si sa ne indeplinim promisiunea de a livra nu doar marfuri paletizate, ci si promptitudine si o experienta greu de egalat. Cei 3 milioane de paleti transportati sunt rezultatul unei echipe remarcabile de profesionisti, ce sunt in permanenta conectati cu nevoile si solicitarile clientilor.’’, a declarat Danor Ionescu, CEO-ul Pall-Ex Romania.

Cine a expediat coletul cu numărul 3 milioane

Clientul care a expediat paletul cu numarul 3 milioane este compania Romstal Imex, membrul care a originat aceasta comanda este Pall-Ex Sibiu si membrul care va livra paletul este Bere Bauturi Bucuresti.

’’Profesionalismul si promptitudinea sunt definitorii pentru echipa Pall-Ex Romania si apreciem atat de mult acest parteneriat al nostru, ce are ca fundament increderea si o excelenta colaborare. Principalul motiv pentru care am ales sa lucram impreuna, a fost faptul ca Pall-Ex ofera servicii de inalta calitate. Acesta este un element cheie, ce aduce valoare suplimentara serviciilor oferite de catre noi, mai departe si clienților noștri interni. Felicitări pentru excelentul drum de până acum si la cât mai mulți paleti transportati in siguranta!’’, a transmis Dan Fotescu, Director Supply Chain – Romstal Imex.

Pall-Ex, recorduri pe bandă rulantă

Pall-Ex a incheiat si anul trecut cu numeroase recorduri, ultimul fiind acela de peste 4.000 paleti tranzitati intr-o singura noapte. Reteaua numara in portofoliu peste 16.000 clienti dintre care, peste 4.000 sunt clienti activi lunar. Acestia trimit, prin intermediul Retelei Pall-Ex, bunuri din categoria FMGC, materiale de constructii, utilaje si materiale agricole si pentru gradinarit, decoratiuni, obiecte din industria de fashion, echipamente industriale sau piese din automotive.

In ceea ce priveste masurile de securitate luate de Pall-Ex in perioada starii de urgenta pentru protejarea clientilor dar si a angajatilor, s-au numarat: purtarea de echipamente de protectie (masti, manusi, mape de plastic pentru documente, etc.) si pastrarea distantelor recomandate dintre persoane (clienti, soferi, manipulanti), iar aceste reguli au fost implementate in toate cele 41 de hub-uri nationale si regionale si au fost monitorizate prin CCTV.

Mai mult, pentru a facilita plasarea de comenzi, precum si pentru a usura comunicarea intre clienti si membrii Pall-Ex, compania a implementat functionalitati noi in platforma online care reprezinta interfata dintre clienti si sistemele proprii de transport si cross dock. In acest fel, clientii au acces la sistemul de urmarire online a comenzilor, precum si la un panou de control in care au putut vedea in timp real statusul fiecarui transport si au putut completa documentele de transport, pentru a elimina interactiunea cu acestea.

Compania este un reper in ce priveste operativitatea, astfel ca rata de livrari la timp a Pall-Ex Romania este de 99,27%, iar procentul de daunalitate este extrem de redus, raportat la volumele tranzitate, sub 0,16%.

Pall-Ex Romania a inaugurat anul trecut in aprilie, la Sibiu, unul din cele mai moderne hub-uri de logistica existente pe plan national, prin intermediul caruia pot trece anual peste 1 milion de paleti. Cross dock-ul este cel mai modern hub al Pall-Ex din Europa si reprezinta un etalon in domeniu, atat in ceea ce priveste eficienta si siguranta operatiunilor, cat si in ceea ce priveste cantitatea de marfa paletizata manevrata.

Conceptul de business implementat de Pall-Ex este unul inovator, lucrand in cadrul unei retele formata din transportatori si distribuitori locali, ce livreaza marfuri paletizate in 24-48 ore, pe intreg teritoriul Romaniei. Totodata, compania detine si cea mai intinsa retea de depozite a unei companii de logistica autohtone, avand 41 de locatii logistice in tara.