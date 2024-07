Se dau banii în avans! Potrivit lui Ovidiu Săvâșcă, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureș, crescătorii de animale pot primi subvențiile în avans. Cei care au solicitat subvenții nu beneficiază încă de adeverințele-punte pentru credite.

”Deocamdată aceste adeverințe sunt eliberate doar pe sectorul vegetal dar este posibil mai târziu să fie eliberate și pe zootehnie. Dar momentan tot ce înseamnă sectorul vegetal adică schemele pe suprafață plus măsurile de dezvoltare rurală beneficiază de aceste adeverințe-punte cum le mai spune noi.

Ca în fiecare an noi eliberăm aceste adeverințe pentru credite și la nivelul județului APIA Mureș avem deja acordate 300 de adeverințe. Deci sunt fermieri care pe perioada verii pot apela la credite până la încasarea subvențiilor în avans din 16 octombrie. Așadar până la încasarea acestor plăți în avans pe perioada verii dacă fermierul are de făcut investiții, are nevoie de capital de lucru poate obține aceste credite care se acordă în baza subvenției pe care urmează să o încaseze”, a declarat acesta pentru M9TV România.