Într-un interviu acordat pentru Adevărul, prof. Constantin Dulcan a vorbit despre rolul stresului și al alimentației în viața noastră. Potrivit acestuia, stresul poate afecta inclusiv sistemul imunitar, ADN-ul, dar și neuronul.

El a adăugat că acesta este și motivul pentru care se înregistrează o creștere din ce în ce mai mare în rândul persoanelor care suferă de boala Alzheimer. În același timp, profesorul susține că stresul continuu poate reduce durata vieții, cauzând dezechilibre grave la nivelul întregului corp.

”Stresul are un rol foarte nefericit. Stresul este reacţia pe care o are organismul la o traumă care poate să fie fizică, psihică, emoţională. Stresul în organism are efect asupra a trei elemente structurale esenţiale: neuronul, ADN-ul, adică substratul genetic al organismului, şi sistemul imunitar.

În ceea ce priveşte neuronul, stresul blochează neurogeneza, formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni. Şi iată că în secolul nostru vorbim de o frecvenţă din ce în ce mai mare, de o morbiditate crescândă a bolii Alzheimer, deci a pierderii capacităţii intelectuale.

Asupra acidului dezoxiribonucleic, deci asupra substratului genetic: cromozomii au nişte proteine la capetele lor cu rol de protecţie, se cheamă telomeri. Stresul acţionează asupra acestor telomeri, pe care îi scurtează astfel. Mai exact, cu fiecare diviziune celulară, telomerii se scurtează, stresul acţionează asupra lor, deci reduce pur şi simplu longevitatea, durata vieţii” a spus neurologul pentru Adevărul.

Totodată, acesta susține că doar cinci minute de stres sau de furie sunt suficiente poate să blocheze celulele sistemului imunitar aproape până la cinci-şase ore.

Cele trei prafuri otrăvitoare

”Un stres, o furie, o mânie de cinci minute poate să blocheze celulele sistemului imunitar aproape până la cinci-şase ore. Sistemul imunitar este acel sistem de celule şi organe care produc limfocite. Acestea ne apară de virusuri, de bacterii şi îşi fac datoria circulând în permanenţă în organism.

De pildă, celulele care mor trebuie îndepărtate. Iar în organism există celule limfotice killer sau ucigaşe, care înglobează aceste celule care mor, pentru că altfel ele se pot fixa pe un loc, creează inflamaţie şi de aici ne putem trezi cu tot soiul de boli, inclusiv cancer.

Aşadar, aceste celule numite medical „NK“ sunt extrem de utile, ele trebuie să circule în permanenţă în organism ca să poată şi să ne apere împotriva tuturor acelor substanţe care sunt străine de corp. Stresul le tulbură eficienţa” a mai adăugat medicul.

Profesorul Constantin Dulcan a vorbit și despre cele trei prafuri albe otrăvitoare. Potrivit acestuia, este vorba despre sare, zahăr, dar și făină albă. El a subliniat faptul că românii evită să mănânce pâine integrală, preferând-o pe cea albă care are mai puțini nutrienți.

Totodată, el a mai adăugat medicul susține că fumatul este și el nociv, dar și aditivii alimentari și coloranții care sunt prezenți în majoritatea alimentelor.

”Sunt trei prafuri albe otrăvitoare: sarea multă, zahărul alb şi făina albă. Nimeni nu vrea să mănânce pâine integrală. De ce mâncăm pâine albă, care este secată de toţi nutrienţii din ea? Pâinea integrală este cea sănătoasă organismului nostru. Fumatul face, de asemenea, foarte rău, aditivii alimentari care se pun pentru conservare, coloranţii, toate aceste lucruri ar trebui să fie evitate, a mai spus acesta.