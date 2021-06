Orele Guvernului sunt numărate! Marți va fi votată moțiunea de cenzură

Câteva ore ne mai despart de momentul în care parlamentarii vor vota moțiunea de cenzură împotriva premierului Florin Cîțu, depusă de Partidul Social Democrat. Marcel Ciolacu, liderul social-democraților a declarat că are voturile tuturor parlamentarilor din PSD la care se adaugă și voturile parlamentarilor din Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

„PSD este în integralitate, nu este nicio absență. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă și era sub tratament, dar vine la această moțiune. Am înțeles că tot grupul AUR este prezent. Parlamentarii neafiliați au anunțat. Presupun că vor fi voturi și de la minorități. Ar trebui 20 de voturi să vină din arcul guvernamental ca moțiunea să treacă. În jur de 20, mai exact 18”, spune Marcel Ciolacu, luni, la TVR1.