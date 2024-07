Mircea Fechet, ministrul Mediului, a abordat recent, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, tragicul incident în care o tânără de 19 ani a fost ucisă de un urs pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi.

Acesta a prezentat condoleanțele sale familiei îndurerate și a subliniat importanța protejării vieții umane, chiar și în contextul protejării biodiversității.

Fechet a menționat că ministerul său lucrează la un nou ordin referitor la cotele de prevenție și de intervenție, care să reglementeze numărul de urși ce pot fi împușcați pentru a preveni atacurile asupra oamenilor.

În trecut, un ordin similar a stabilit o cotă de 500 de exemplare, din care 220 au fost aprobate după consultări cu instituții relevante, inclusiv Academia Română.

”Din acest motiv, acum un an de zile, când am venit în minister, am înaintat un ordin care până la urmă reglementa numărul urșilor care pot fi împușcați, că ăsta e cuvântul pe care ar trebui să-l folosim pentru prevenirea unor atacuri sau pentru intervenția în cazul în cazul unor atacuri.

Și ordinul respectiv prevedea un număr de 500 de exemplare, din care au fost aprobate, ca urmare a procesului de consultare cu alte instituții, printre care și Academia Română, în jur de 220 din cele 500”, spune acesta.