România a trecut prin clipe teribile din cauza pandemiei de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a oferit detalii neștiute din spatele ușilor închise.

Orban l-a dat de gol pe Iohannis

Premierul Ludovic Orban l-a dat de gol pe Klaus Iohannis. Șeful de la Palatul Victoria a spus ce s-a întâmplat în primele zile de la izbucniea pandemiei. Orban, Iohannis, dar și alți miniștri au intervenit pe lângă premierii mai multor țări pentru a debloca materialele și echipamentele medicale cumpărate de firme românești și blocate în diferite țări ca urmare a deciziilor luate de respectivele guverne.

Orban a respins acuzațiile că ar fi intervenit în sprijinul unei anume companii care avea contract cu Unifarm, spunând că a intervenit pentru ca România să primească echipamentele necesare.

”Eu am intervenit în Turcia, președintele României a intervenit pe lângă Erdogan (președintele Turciei – n.red.). A fost o intervenție instituțională diplomatică, pentru a debloca toate materialele achiziționate de firme românești. Eu am vorbit în Germania pentru măști FFP 2 care fuseseră blocate printr-o decizie a guvernului federal. Am vorbit cu premierul Ungariei pentru a debloca transportul de marfă. Am vorbit în Slovenia, în Cehia, pentru că România fusese izolată practică. Am vorbit cu premierul Bulgariei”, a declarat Orban la Digi 24.

Orban a mai spus că și alți lideri străini au avut intervenții pe lângă guvernul României pentru deblocarea exportului unor echipamente.