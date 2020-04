Dezastru total pentru Ludovic Orban și pentru PNL. Deputatul liberal, Cezar Preda, lansează noi acuzații extrem de grave la adresa Executivului condus chiar de către șeful său.

Probleme imense pentru Orban

După ce a dezvăluit că premierul PNL, Ludovic Orban, și-a jignit toți colegii parlamentari, Cezar Preda a recidivat. Parlamentarul spune că scăderea rating-ului de țară nu poate fi aruncată doar pe greaua moștenire PSD-istă. Mai mult, Preda spune că a indicat că nu se văd rezultatele măsurilor guvernamentale în redresarea economică și a declarat că poate să se supere oricine pe el dar nu crede în fondurile UE în contextul în care președintele Klaus Iohannis a anunțat sume importante alocate României.

„Va spun ceva sincer. Imi doresc sa reusim sa facem ceea ce trebuie intr-o economie prabusita. Pana acum am anuntat, am dat ordonante, am facut, nu sunt inca rezultate. Acel portal (cu fonduri pentru IMM) nu reusim sa-l deschidem. Rating-ul de tara care s-a prabusit si eu sunt de acord ca am preluat o mostenire grea, ca asa preluam noi timpul mosteniri grele, dar sa stiti ca rating-ul de tara se da pe perspective, nu pe ce-a fost. Imi doresc sa adopte guvernul meu cele mai bune masuri ca noi romanii sa nu fim la pamant”, a declarat deputatul PNL Cezar Preda.

Liberalul a mai declarat că nu crede în ajutorul european pentru România. „Pot sa va spun ceva cu certiduine. La nivel european nu mai cred in absolut nicio chestiune legata de o Europa unita, de fonduri repartizate egal, de ajutorarea tarilor afectate, nu cred si poate sa se supere oricine pe mine. E clar ca suntem o Cenusareasa la fonduri europene, e clar ca nu avem curaj sa ne impunem, nu avem curaj sa ne ridicam vocea, nu avem curaj sa ridicam tonul si sa spunem ca asta dorim sa facem. Aici imi e frica mie”, a declarat Cezar Preda.