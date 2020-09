Conform celor spuse de către Ludovic Orban, cazurile de coronavirus au înregistrat un trend crescător în ultimele 2 săptămâni.

„Noi facem evaluări pe perioade, pe săptămână. E un trend crescător, dar un trend crescător care nu este de la o zi la alta, este un trend crescător de 150 – 200 de cazuri care a fost în ultimele două săptămâni, dar trebuie să ţinem cont de faptul că noi am dispus, practic, reluarea tuturor activităţilor economice, sociale, educaţionale, culturale şi, din cauza creşterii numărului de interacţiuni, riscul de creştere a crescut un pic, dar eu consider că situaţia e sub control şi nu există o creştere care să ne îngrijoreze, iar noi suntem pregătiţi să luăm orice măsură necesară pentru a asigura respectarea regulilor de protecţia sănătăţii şi tratarea pacienţilor”, a transmis Ludovic Orban, la sediul MAI.

Trebuie menționat că Ludovic Orban participă alături de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, la o videoconferinţă cu prefecţii şi şefii structurilor teritoriale ale MAI.

Coronavirus România, 26 septembrie

Pandemia de coronavirus face ravagii în România. Cei de la Grupul de Comunicare Strategică au făcut public numărul de peroane infectate descoperite în ultimele 24 de ore. De asemenea, crește îngrijorător și numărul persoanelor decedate. La Terapie Intensivă, cazurile de COVID-19 i-au copleșit pur și simplu pe medici.

În ultimele 24 de ore, 1552 de persoane au fost descoperite infectate. Până astăzi, 26 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 121.235 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

97.554 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.552 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 633 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 4.687 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 25.09.2020 (10:00) – 26.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 54 de decese (28 bărbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Ilfov și București.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin