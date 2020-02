Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a căzut la moţiunea de cenzură! 261 de parlamentari au votat în favoarea moțiunii de cenzură, în condiţiile în care erau necesare 233 de voturi. 139 de parlamentari au votat împotriva moţiunii şi au fost zero abţineri. Guvernul Orban a stat în funcţie doar trei luni de zile.

Ce a spus Orban imediat după aflarea rezultatului

“Suntem mândri de ce am facut în aceste trei luni, că am reaşezat România în rândul naţiunilor europene pe picior de egalitate. Suntem mândri că am refăcut încrederea mediului de afaceri şi a investitorilor în Guvernul României.

Am reusit să luăm într-un timp foarte scurt o serie de decizii cu un impact extrem de favorabil asupra României şi asupra românilor, corectând grave erori. Aduc aminte de eliminarea supraaccizei la carburanţi, aduc aminte de rectificarea bugetară care a salvat în ultimul moment bugetul României şi a permis încheierea exerciţiului bugetar.

Aproape în toate domeniile de activitate am adoptat măsuri cu efecte favorabile.

Am pierdut doar o bătălie! Vom câştiga bătălia pentru România. Am fost judecaţi de o alianţă parlamentară toxică! Cât de curând, românii vor fi chemaţi să stabilească soarta României. În viitorul apropiat, indiferent ce-şi imaginează cei de la PSD, românii vor alege şi sunt convins că vor folosi această putere pentru a avea garanţia că România se duce în direcţia corectă!”

Scandal total în Parlament

A fost război total miercuri în Parlamentul României, înaintea votului de la moţiunea de cenzură.

Ludovic Orban i-a atac dur pe social-democrați, în cadrul dezbaterilor pe moțiunea de cenzură. Premierul le-a spus acestora că sunt ”parlamentari făcuți din pixul lui Dragnea” și nu se lasă judecat de aceștia. De asemenea, Orban le-a transmis celor din PSD că sunt în stare doar de slugărnicie și dezolare.

Șeful USR, Dan Barna, a dat de pământ cu cei de la PSD și PNl, care ar fi făcut un pact pentru picarea Guvernului. Mai mult, Barna nu l-a iertat nici pe șeful UDMR, Kelemen Hunor: “Aveți o afinitate mai mult pentru PSD decât pentru comunitatea maghiară. Sunteți cinic, domnule Kelemen Hunor. Azi, în România ar putea să ruleze USL 2.”

Liderul UDMR nu s-a lăsat mai prejos şi i-a dat replica lui Barna: “Domnule Dan Barna, mă bucur că dumneavoastră nu aveţi niciun primar şi vreţi să stabiliţi regulile după care vor fi aleşi primarii!” Membrii UDMR vor vota moţiunea, a precizat Kelemen Hunor, pentru că este singura modalitate de a stopa Guvernul şi “a opri această aventură”.

Ludovic Orban, lovit de adversarii politici

Social-democraţii nu au avut milă faţă de premierul Ludovic Orban şi de cabinetul său de miniştri. Alfred Simonis îl acuză pe Ludovic Orban că este apropiatul lui Liviu Dragnea. Simonis a spus totul după ce Orban l-a atacat pe fostul șef PSD. „L-ați atacat pe domnul Dragnea, dar în 2012 ați ajuns parlamentar USL din pixul domnului Dragnea. Ați uitat?”, a tunat Simonis care a continuat atacurile.

Și Titus Corlățean l-a făcut praf pe Orban. „Am fost stupefiat de caracterul dublicitar şi fariseic al Guvernului Orban. Minciuna şi manipularea la care PNL şi USR au recurs în aceste lun. NU aţi înteles semnalul de la nivel european, ceea ce reprezintă un exces al puterii, domnule Orban”, a punctat Titus Corlățean.

Marcel Ciolacu, preşedintele-interimar al PSD, a lovit şi el puternic în prim-ministrul României.

“În loc să guvernaţi România, de 3 luni staţi şi visaţi cum să vă păstraţi scaunul dumneavoastră. Visaţi, iar Romania zace neguvernată şi aruncată la marginea democraţiei.

Nimeni nu şi-a permis până acum această încălcare a statului de drept în România până la dumneavoastră. O ţară nu poate fi condusă doar cu împrumuturi uriaşe. O ţară nu poate fi condusă împotriva cetăţenilor săi, cărora le răpiţi până şi accesul la sănătate şi le spuneţi sec: Cine are bani trăieşte, cine n-are moare!”

