„Trebuie sa vă informez pentru început privitor la emiterea primei ordonanțe militare semnate de Marcel Vela și subsemnatul. Am luat măsuri care pot părea severe. Am suspendat pentru 14 zile, zborurile spre Spania și dinspre Spania. Am văzut cazul unui zbor din Spania în care un pasager era depistat pozitiv. Este clar că extinderea epidemiei în Spania a generat această măsură din care, din punctul nostru de vedere, a fost o măsura necesară. De asemenea, am luat măsuri severe privitoare la închiderea restaurantelor, cafenelelor, hotelurilor, suspendarea spectacolelor, activităților culturale, suspendarea competițiilor sportive. Am redus la maximum ocaziile în care oamenii se întrunesc și există posibilitatea de a se răspândi coronavirusul. Au obiectivul să limiteze la maxim răspândirea virusului, să păzim populația României și să păzim fiecare cetățean. Boala este o amenințare nu numai pentru România, este o amenințare la nivel global. Urmărim cu mare atenție evoluția situației. Vom lua măsuri la fel de energice pentru a diminua răspândirea virusului. Din păcate am avut situații în care a trebuit să intervenim la nivel diplomatic. O sa vă spun astăzi că în urma unei discuții personale cu Viktor Orban, am fost informat că se va reglementa situația cu tranzitul în Ungaria. Nu vor mai exista restricții în traficul de marfa. Transportul de persoane se va permite în fiecare zi, între orele 21 și 5 dimineața, ora Ungariei, pentru cetățenii care vor să tranziteze Ungaria dinspre Europa de vest. O sa vă informez că la ora actuală, putem spune că fluența transportului de marfă este asigurată și că transportatorii români își vor putea desfășura activitatea în mod normal”, a transmis Ludovic Orban