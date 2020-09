Potrivit surselor liberale, șapte lideri de filiale judeţene ale PNL şi-au anunţat, miercuri, în şedinţa Biroului Permanent Naţional (BPN), demisia de la conducerea organizaţiilor ca urmare a rezultatelor obţinute la alegerile locale.

În şedinţa conducerii partidului, şi-au anunţat demisia Cristinel Romanescu – PNL Buzău, Ionel Palăr – PNL Bacău, Lucian Heiuş – PNL Hunedoara, Nicolae Robu – PNL Timişoara, Adrian Albu – PNL Satu Mare, Alexandru Dănăilă – PNL Brăila şi Tinel Gheorghe – PNL Ialomiţa.

BPN al PNL s-a reunit la sediul central al partidului pentru a analiza rezultatele alegerilor locale şi pentru a decide politica de alianţe.

Robu a explicat cum vede alegerea timișorenilor

Fostul primar al Timișoarei este de părere că timișorenii doresc altceva și le respectă decizia. Acesta a mai subliniat că este mulțumit de ceea ce a lăsat în urmă.

„Nu am decât să o respect. Înseamnă că oferta mea de dezvoltare în forță a orașului, așa cum s-a întâmplat pe parcursul celor 8 ani, nu a fost pe placul timișorenilor.

Doresc altceva, e dreptul domniilor lor, eu sunt împăcat, sunt mândru de ce las în urma mea, orașul este schimbat radical, tocmai prin această abordare în forță. (…) Dacă timișorenii își doresc altceva eu le respect opțiunea”, a declarat Nicolae Robu la B1 TV.

La aceeași televiziune, Nicolae Robu a fost întrebat unde consideră că a greșit. Acesta a răspuns că probabil a greșit atunci când a decis să intre în politică.

„Probabil că am greșit când am intrat în politică. Am crezut că se poate face și alt gen de politică, decât ceea ce se vede. Eu chiar am avut o abordare total diferită. Este o filă încheiată din viața mea, îmi voi continua viața cu alte preocupări”, a explicat el.

Ce spune Ludovic Orban despre aceste demisii

Premierul și liderul PNL, Ludovic Orban, a participat miercuri la o ședință a conducerii centrale în care s-a realizat analiza alegerilor locale. Primul ministru a declarat că președinții organizațiilor care au obținut sub 27% și-au dat demisia de onoare.

„Despre filialele fara performanta, in urma acestei analize, mai multi lideri de filiale si-au dat demisia de onoore, filialele sub 27%, Ialomita, Braila, Hunedoara, Buzau, de asemenea si-au mai depus demisiile dl Robu si liderul de la Satu Mare. Am mandat secretarul general ca in acest filiale sa faca o consultare a organizatiilor”, a declarat Ludovic Orban.