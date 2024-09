Ce orașe ar putea fi sub apă până în 2050?

Pe măsură ce planeta se încălzește, nivelul mării crește. Acest lucru va face, în final, ca unele orașe, în primul rând cele de coastă, să ajungă sub apă.

Organizația de cercetare Climate Central a folosit date din rapoartele grupului interguvernamental de expertiză privind schimbările climatice pentru a evalua impactul, informează Metro.co.uk.

Amsterdam, Țările de Jos

Țările de Jos se scufundă și nu este o surpriză – punctul cel mai de jos este la 22 de picioare sub nivelul mării.

Deși olandezii sunt cunoscuți pentru tehnicile de apărare împotriva inundațiilor, nivelul mării crește în prezent de peste două ori mai repede decât în secolul al XX-lea.

Peterborough, Cambridgeshire

Zone mari din Peterborough și Cambridgeshire vor fi afectate de creșterea nivelului mării.

O creștere a nivelului mării și o hartă a inundațiilor de coastă arată că multe zone, inclusiv Wisbech, Ramsey, Chatteris și Manea, ar putea fi în pericol de inundații.

Orașul Ho Și Min, Vietnam

Majoritatea zonelor orașului, în special zonele mlaștinilor și puternic construite din Thủ Thiêm din districtele de est, riscă să ajungă sub ape.

În 2019, s-a raportat că orașul se scufundă în prezent cu aproape 16,2 mm, iar majoritatea provinciilor sudice din Vietnam ar putea fi inundate până în 2050.

Veneția, Italia

Orașul se scufundă cu aproximativ 2 mm în fiecare an.

Multe părți ale orașului se confruntă cu această problemă din cauza inundațiilor severe, iar schimbările climatice ar putea crește frecvența mareelor.

Bangkok, Thailanda

În Thailanda, mai mult de 10% dintre cetățeni trăiesc pe terenuri care ar putea ajunge sub apă până în 2050.

Capitala thailandeză se află la aproximativ 1,5 metri deasupra nivelului mării și este în pericol să se scufunde.

Basra, Irak

Principalul oraș-port Basra din Irak se află pe râul Shatt al-Arab, care se varsă în Golful Persic.

Cu toate acestea, orașul este înconjurat de o rețea de canale și pârâuri, așa că Basra este deosebit de vulnerabil la o creștere a nivelului mării, care l-ar putea pune în pericol.

New Orleans, Statele Unite

New Orleans se scufundă cu aproximativ 2 centimetri pe an. Aproximativ 50% din mare parte din New Orleans se află sub nivelul mării.

În combinație cu ratele actuale estimate de creștere a nivelului mării de pe Coasta Golfului (​​​​​​​​o medie pe 30 de ani de 14 până la 18 inci), mare parte din New Orleans și orașele învecinate de-a lungul coastei Louisiana riscă să ajungă sub ape până la un an. 2050.

Kolkata, India

Sezonul musonic ar putea scufunda acest oraș din sudul Asiei, iar noi cercetări sugerează că până în 2050, suburbiile sale vor fi expuse riscului de inundații.

Acest lucru va afecta multe milioane de oameni și ar putea duce la o migrație în masă.

Miami, Statele Unite

Unii cercetători au sugerat că Miami va fi în proporție de 60% sub apă, până în anul 2060.

Pe măsură ce apa mării crește într-un ritm dramatic, se estimează că până în 2040, nivelul mării va fi cu 10 până la 17 inci mai mare decât nivelul din anul 2000.

Shanghai, China

Shanghai este unul dintre cele mai dezvoltate și mai bogate orașe din China, dar se scufundă în noroi de cel puțin 100 de ani.

Până în 2050, se estimează că o creșterea relativă medie a nivelului mării va fi între 45 cm și 50 cm.

Delta fluviului Yangtze, unde se află Shanghai, precum și Delta râului Pearl, sunt extrem de vulnerabile la inundații.

Alexandria, Egipt

Rapoartele prevăd că nivelul mării la nivel global ar putea crește cu până la 68 cm până în 2050, inundând părți mari din Alexandria, provocând pătrunderea apei sărate în apele subterane.

Orașul se află pe marginea de vest a deltei râului Nil, ceea ce îl face predispus la inundații.

Malé, Maldive

Până în 2050, aproximativ 80% din insulă ar putea deveni de nelocuit.

Autoritățile orașului aflat în Oceanul Indian sunt conștiente de amenințarea creșterii nivelului mării și au început să construiască un oraș plutitor pentru a face față.

Rio de Janeiro, Brazilia

Un raport al ONU afirmă că până în 2050, aproximativ 5% din Rio de Janeiro și Santos ar putea fi scufundate din cauza amenințărilor inundațiilor.

Peste 70 de milioane de oameni sunt în pericol, iar orașul ar putea asista la o creștere a nivelului mării cu 21 cm până în 2050.