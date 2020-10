Ora de IARNĂ 2020. Anunțul autorităților privind modificarea orei! Ce se întâmplă în weekend

Ora de iarna 2020. Anunțul autorităților privind modificarea orei! Ce se întâmplă în weekend

Ora de iarna 2020. Autoritățile au dat detalii importante privind modificarea orei! Ce se întâmplă în weekend. În fiecare an, în ultima duminică a lunii octombrie – anul acesta în noapte de 24 spre 25 octombrie, se trece la ora de iarnă, considerată și ora normală în Europa: ora 4 devine ora 3.

Un anunț important al autorităților este cel legat de călătoriile cu trenul iar precizarea a venit direct de la CFR Călători care a spus ce urmează în noaptea de sâmbătă spre duminică când se trece la ora de iarnă. La CFR Călători, ca de altfel în tot transportul feroviar, ceea ce va avea ca efect unele modificări în circulația trenurilor.

”CFR Călători informează că începând din 25 octombrie 2020, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare”, a anunțat operatorul feroviar de stat, prin intermediul unui comunicat de presă.

Trebuie subliniat că unele modificări vor surveni însă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Astfel, în noaptea de 24/25 octombrie 2020, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 25 octombrie 2020, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

Informații actualizate despre circulația trenurilor sunt disponibile la:

0219521 – INFO CFR (trafic intern).

numerele de telefon de la gările CFR sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/

în aplicația TRENUL MEU, introduceţi numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Obtineţi informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.

pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.

pe site-ul pe www.cfrcalatori.ro, la Mers tren trafic intern

la personalul CFR Călători din staţiile de cale ferată.

Medicii sunt de părere că schimbarea orei ne poate afecta serios organismul. Copiii și vârstnicii resimt cel mai puternic această schimbare. Din acest motiv, cei de la Ministerul Sănătății au cerut în urmă cu câțiva ani, mai exact în 2018, să se renunțe la schimbarea orei.

Pentru mulți oameni, schimbarea orei aduce cu sine și efecte fizice și psihice, precum oboseală, o stare generală mai proastă și probleme de concentrare, întrucât ritmul biologic este dereglat. Schimbarea la ora de iarnă este mai ușoară, întrucât primim o oră în plus, însă ceasul biologic se obișnuiește cu noua oră abia în câteva zile.

Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei

Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa, dar până acum nu există o decizie oficială. Oficialitățile de la noi susțin însă acest demers pe motiv că schimbarea orei poate avea efecte negative asupra organismului uman.

Ultimele informații indică că anul 2020 ar putea fi ultimul în care se produce această schimbare. O decizie oficială urmând să se ia începând cu anul viitor 2021. Initial, anunțul trebuia să aibă loc în luna aprilie 2020, dar din cauza pandemiei de Covid-19, demersul a fost amânat.

Comisia Europeană a organizat, în 2018, o consultare publică pe această temă și a primit 4,6 milione de răspunsuri. Mai precis, 84% au răspuns în favoarea renunțării la modificarea semestrială a orei iar 16% au răspuns în favoarea păstrării sistemului de schimbare sezonieră a orei.

