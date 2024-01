OpenAI, acuzată de încălcarea dreptului de autor

Compania OpenAI este într-un proces cu The Times, o cunoscută publicație britanică. OpenAI a folosește texte protejate de drepturi de autor și a cerut permisiunea Parlamentului din Marea Britanie pentru a folosi aceste materiale în mod gratuit.

Compania respinge acuzațiile și este în căutare de parteneriate legale pentru acces la conținut.

Compania se află în mai multe procese

OpenAI nu se află în proces doar cu The Times. Mai sunt și alte procese la fel de notabile, precum cel cu The New York Times și cel cu autorul George Martin.

Acuzațiile vin în contextul în care compania s-a folosit de texte protejate de drepturile de autor pentru a antrena modelul lui ChatGPT.

Pe fond, OpenAI spune Parlamentului britanic că procesul de antrenare al unui astfel de model este imposibil fără ajutorul textelor din această categorie.

Compania argumentează că restricționarea datelor de antrenament la operele din domeniul public ar afecta calitatea modelelor AI, deoarece drepturile de autor acoperă o varietate extinsă de expresii umane.

OpenAI susține că, deși ar fi interesant să se experimenteze cu limitarea datelor de antrenament la lucrări mai vechi de un secol, acest lucru nu ar conduce la dezvoltarea de sisteme eficiente pentru nevoile lor.

Publicația britanică spune că au fost folosite fără permisiune. Acest lucru reprezintă o încălcare a drepturilor de autor. În context, The Times spune că modelul lingvistic (LLM) concurează cu publicația pentru furnizarea informațiilor.

Compania a respins aceste acuzații. În plus, spune că respectă legislația. Aceasta dorește încheierea de parteneriate cu editorii pentru a obține acces legal la conținut.

OpenAI este o organizație de cercetare în domeniul inteligenței artificiale (AI) cu sediul în SUA. Ea a fost înființată în 2015. Misiunea sa constă în cercetarea inteligenței artificiale pentru dezvoltarea unei inteligențe generale artificiale considerate „sigură și benefică”.

Aceasta se referă la sisteme extrem de autonome capabile să depășească oamenii în activități valoroase din punct de vedere economic.

În ianuarie 2023, OpenAI a fost supusă criticii pentru externalizarea procesului de adnotare a seturilor de date. Aici intră și conținutul considerat toxic, către Sama. Aceasta este companie cu sediul în San Francisco, dar care angajează lucrători în Kenya.