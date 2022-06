Numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a crescut, în primele patru luni din 2022, cu 27,8%, comparativ cu perioada similară din 2021, la 2.186 de unităţi, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Peste 500 de firme cu participare străină, înmatriculate în aprilie 2022

Cele 2.186 de societăţi noi aveau un capital social subscris în sumă totală de 14,008 milioane de dolari, cu 31,1% mai mic faţă de cel al firmelor înmatriculate în perioada ianuarie-aprilie 2021, de 20,326 milioane de dolari.

În aprilie 2022, au fost înmatriculate 546 firme cu participare străină la capitalul social. În funcţie de domenii, cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în activităţi profesionale, administrative, ştiinţifice şi tehnice (23,81%), comerţul cu ridicata şi amănuntul, repararea auto şi moto (19,23% din total) şi transport, depozitare şi comunicaţii (18,32%).

La finele lunii aprilie 2022, în România existau 239.033 societăţi cu participare străină la capitalul social. Valoarea capitalului subscris se situa la 66,42 miliarde de dolari.

Cel mai mare număr de societăţi cu participare străină era cu investitori din Italia, respectiv 50.960 (capital subscris de 3,983 miliarde de dolari), dar cea mai mare valoare a capitalului social aparţine firmelor olandeze, respectiv 12,392 miliarde de dolari, în 5.755 de firme.

Numărul firmelor radiate, în creștere în primele patru luni

Pe de altă parte, numărul firmelor radiate la nivel naţional a crescut cu peste 6% în primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 23.113, mai arată datele statistice transmise de ONRC.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 3.599 (cu 4,8% mai multe faţă de aceeaşi perioadă din 2021) şi în judeţele Cluj – 1.051 (plus 11,57%), Timiş – 1.034 (plus 2,07%) şi Constanţa – 1.020 (plus 7,26%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa – 190 (în creştere cu 6,74% faţă de primele patru luni ale anului trecut), Călăraşi – 201 (plus 1,01%), Covasna – 211 (minus 0,94%), Giurgiu – 228 (minus 6,17%) şi Teleorman – 238 (plus 40,83%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 6.171 (plus 2,88% raportat la perioada similară din 2021), construcţii – 2.146 (plus 9,10%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 1.901 (plus 5,32%) şi industria prelucrătoare – 1.878 (plus 7,81%).