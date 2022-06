România se confruntă cu o criză economică fără precedent, iar acest lucru se resimte și în rândul firmelor românești. Statisticile realizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) arată că în primele patru luni ale anului 2022, numărul firmelor radiate a crescut semnificativ.

Mai exact, este vorba despre o creștere de 6%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021. Astfel, în ultimele patru luni de zile, la nivel național, 23.113 de firme au fost radiate, conform ONRC.

În ceea ce privește zonele unde au fost înregistrate cele mai multe radieri, Capitala țării este pe primul loc. În București, 3.599 de firme au fost radiate în primele patru luni are anului, adică(cu 4,8% mai multe faţă de aceeaşi perioadă din 2021. Bucureștiul este urmat de judeţele Cluj, cu 1.051, adică un plus 11,57%, Timiş cu 1.034 de firma radiate, adică un plus 2,07%, și Constanţa cu 1.020 de firme radiate, adică un plus 7,26%.

Cele mai multe firme radiate sunt din București

La polul opus, cele mai puține radieri din țară au fost înregistrate în județele Ialomiţa, unde doar 190 de firme au fost radiate, în creştere cu 6,74% faţă de primele patru luni ale anului trecut, Călăraşi, cu 201 de radieri, adică un plus 1,01%, Covasna, unde 211 de firme au fost radiate, adică un minus 0,94%, Giurgiu cu 228 de firme radiate, adică un minus 6,17% şi Teleorman, unde au fost înregistrate 238 de radieri, adică un plus de 40,83%.

În funcție de domeniul de activitate, cele mai multe firme radiate activau în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul. Pe locul doi se situează repararea autovehiculelor şi motocicletelor , unde s-au înregistrat 6.171 de radieri, adică un plus 2,88% raportat la perioada similară din 2021, urmat de construcţii cu 2.146 de radieri, adică un plus 9,10%, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 1.901 (plus 5,32%) şi industria prelucrătoare – 1.878 (plus 7,81%).

Menționăm faptul că anterior, ONRC a anunțat că numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele patru luni ale acestui an a crescut de asemena cu 8,12%.

Numărul societăților intrat în insolvență a crescut semnificativ

În total, din ianuarie și până la finele lunii aprilie au fost înregistrate 2.171 de insolvenţe, arată sursa citată. În ceea ce privește orașele vizate, cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București. Aici, 391 de firme și de PFA-uri au intrat în insolvență. Pe de altă parte, numărul este mai mic cu 5,56% faţă de ianuarie-aprilie 2021, când au fost consemnate 414 insolvenţe, arată ONRC.

Bucureștiul este urmat de județele Bihor, Cluj și Timiș. Potrivit datelor publicate de ONRC, în primele patru luni ale anului 2022, în Bihor au fost înregistrate 202 de insolvenţe, adică un plus de 30,32%. De cealaltă parte, în Cluj au fost înregistrate 140 de insolvențe, adică minus 15,66% în timp ce îi Timiş s-au înregistrat 110, adică plus 11,11%.

La polul opus avem județele Covasna, Gorj și Harghita. În aceste zone, ONRC menționează că au fost înregistrate cele mai puține insolvențe. Astfel, în Harghita s-au înregistrat doar 6 insolvențe, în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă din 2021, în timp ce în Covasna s-au înregistrat – 8, adică un minus 27,27%. În județul Gorj avem cele mai puține insolvențe, mai exact – 9, adică un minus 47,06%, arată sursa citată.