Omul care și-a pus cip sub piele: Sunt foarte bucuros. Plătesc la supermarket cu mâna

Sursă: Dreamstime

Un italian și-a implantat cipuri sub piele cu care plătește cumpărăturile de la supermarket, își accesează contul de LinkedIn și aprinde lumina. Iată cine este omul care a făcut așa ceva și ce riscuri pot apărea acum că are cipuri sub piele.