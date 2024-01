Luni, Elon Musk a adus în atenția publicului faptul că Neuralink, compania pe care a fondat-o, a realizat, duminică, primul său implant cerebral la un pacient uman.

Această intervenție a fost deja realizată în repetate rânduri de alte companii și cercetători, potrivit informațiilor furnizate de AFP.

Neuralink este situat în Fremont, o suburbie a orașului San Francisco din California. În mai 2023, compania a obținut aprobarea din partea Agenției Americane pentru Alimente și Medicamente (FDA).

Dispozitivul Neuralink are dimensiunile unei monede. Anterior, el a fost implantat cu succes în creierul unei maimuțe (macac). Cu ajutorul cipului, animalul a reușit să interacționeze în jocul video „Pong”. A reușit acest lucru fără a utiliza un controler sau o tastatură.

Înființată în 2016, Neuralink se află mult în urma altor companii care au dezvoltat implanturi cerebrale, cunoscute și sub denumirea de interfețe creier-mașină (IMC), aplicate asupra indivizilor umani.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024