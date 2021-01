Omenirea trebuie să acorde atenție sporită riscurilor pe termen lung: Miliarde de persoane asistate social, muncitori și elevi – în special minorități din categorii dezavantajate înainte de pandemie – sunt acum expușe riscului de a nu putea beneficia de revenirea într-o sociețate nouă și echitabilă post-pandemie. Potrivit Global Risks Report 2021, publicat astăzi, aceste evoluții pot îngreuna cooperarea dintre liderii mondiali. Buna colaborare la nivel global este de necesară pentru a aborda provocări cu impact pe termen lung, precum degradarea mediului.

În ceea ce privește accesul la tehnologie și abilitățile digitale, decalajul dintre „cei care au” și „cei care nu au” acces și competențe, riscă să se accentueze și să afecteze coeziunea socială. Acest aspect va afecta în mod special populația tânără din întreaga lume. Acestă generație se confruntă cu cea de-a doua criză globală și riscă pierderea oportunităților din următorul deceniu.

Urmare a pandemiei COVID-19, presiunile financiare, digitale și reputaționale amenință dispariția multor companii si a forței de muncă în viitoarele piețe. În timp ce aceste potențiale inegalități ar putea provoca divizarea societății, perspectiva geopolitică din ce în ce mai tensionată și marcată de fragilitate va împiedica, de asemenea, redresarea la nivel mondial în situația în care țările mediu dezvoltate nu vor fi implicate în inițiativele globale.

Și în acest an, riscurile de mediu domină în topul preocupărilor din perspectiva impactului și a probabilității de a se produce în următorii 10 ani. Decalajele, incertitudinile și tulburările sociale vor îngreuna realizarea coordonării necesare la nivel mondial pentru a aborda degradarea continua a planetei.

Pentru prima oară, Global Risks Report 2021 realizează o ierarhie a riscurilor în funcție de momentul în care specialiștii percep că acestea vor deveni o amenințare critică pentru planetă. Raportul atrage atenția asupra a trei categorii de riscuri.

Riscuri clare și actuale (efecte în mai puțin de 2 ani) preocuparea cu privire la viață și a mijloacelor de trai precum: boli infecțioase, crize ale ocupării forței de muncă, inegalitate din perspectiva accesului la digitalizare și dezamăgirea generațiilor tinere cu privire la societate.

Pe termen mediu (3-5 ani), respondenții consideră că lumea va fi amenințată de riscuri economice și în legătură cu tehnologia. Materializarea acestor tipuri de riscuri ar putea dura câțiva ani. În această categorie se încadrează riscuri precum cele determinate de crize ale devalorizării activelor pe termen scurt, prăbușirea infrastructurii IT, instabilitatea prețurilor și crize în legătură cu creditarea.

Cea de-a treia categorie a pericolelor sunt cele care amenință existența (5-10 ani) – arme de distrugere în masă, pierderea biodiversității și efecte negative generate de progresul tehnologic.

În anul 2020, riscul unei pandemii globale a devenit realitate, aspect semnalat de acest raport încă din anul 2006. Cunoaștem dificultățile pe care guvernele, companiile și alți decidenți le au în a lua măsuri împotriva riscurilor pe termen lung.

Totuși, trebuie să învățăm că ignorarea riscurilor nu le face mai puțin probabile. Pe măsură ce guvernele, organizațiile și societățile încep să se redreseze din efectele pandemiei, trebuie să modeleze de urgență noi sisteme economice și sociale care îmbunătățesc reziliența colectivă și capacitatea de a răspunde la șocuri, reducând în același timp inechitatea, îmbunătățind sănătatea și protejând planeta.

Pentru a face față acestei provocări, evenimentul de săptămâna viitoare, Agenda Davos, va mobiliza liderii globali pentru a modela principiile, politicile și parteneriatele necesare în acest nou context”, afirmă Saadia Zahidi, Managing Director, World Economic Forum.

Publicația prezintă și măsurile de răspuns la COVID-19. Prin exemplele abordate contribuie la consolidarea rezilienței la nivel global.

Situațiile prezentate includ formularea cadrelor de analiză, încurajarea bunelor practici, construirea încrederii prin comunicare clară și consecventă și crearea unor noi forme de parteneriat.

Riscurile cheie prezentate în raport sunt copletate de recomandări pentru a spijini țările, mediul de business și comunitatea internațională să acționeze mai degrabă decât să reacționeze la adresa riscurilor transversale.

Riscuri la limită

Global Risks Report 2021 se încheie cu prezentarea unor riscuri la limită – nouă evenimente cu impact ridicat și cu proabilitate redusă de a se produce. Acestea au fost extrase din exercițiile de anticipare realizate de experți și acoperă scenarii precum: perturbări geomagnetice, războaie accidentale și exploatarea BMI (brain-machine interfaces).

“Accelerarea transformării digitale creează perspectivele unor beneficii consistente, precum crearea a circa 100 milioane locuri noi de muncă până în 2025. În același timp, digitalizarea poate elimina aproape 85 de milioane de locuri de muncă.

Astfel, pentru că 60% dintre persoanele adulte încă nu dispun de competențe digitale de bază, transformarea digitală accentuează inegalitatea socială” afirmă Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich Insurance Group.

„Cel mai mare risc pe termen lung rămâne eșecul de a atenua efectele schimbărilor climatice. Nu există vaccin împotriva riscurilor climatice, așa că planurile de redresare post-pandemie necesită concentrarea pe creștere în condițiile existenței unei agende de măsuri cu privire la mediu.”

“Impactul social și economic produs de COVID-19 va afecta profund modul în care organizațiile vor interacționa cu clienții și cu proprii angajați mult timp după lansarea vaccinului. Pe măsură ce companiile și-au transformat modul de lucru au apărut noi vulnerabilități.

Digitalizarea rapidă crește exponențial expunerea cibernetică, întreruperea lanțului de aprovizionare modifică radical modelele de afaceri iar creșterea problemelor grave de sănătate a determinat migrarea angajaților către munca de la distanță” afirmă Carolina Klint, Risk Management Leader, Continental Europe, Marsh.

“Toate organizațiile vor fi nevoite să își consolideze și să-și revizuiască în mod constant strategiile de diminuare a riscurilor pentru a-și îmbunătăți reziliența la șocurile viitoare.”

„Pandemia din 2020 a fost un test de stres care a zguduit bazele economiilor și societăților din întreaga lume. Reconstruirea rezilienței la șocurile sistemice va necesita finanțare considerabilă, cooperare internațională și o mai mare coeziune socială.

Reziliența va depinde, de asemenea, de creșterea continuă a conectivității la nivel mondial, deoarece știm că economiile care s-au digitalizat mai devreme s-au adaptat relativ mai bine în 2020”, a declarat Lee Hyung-hee, President, Social Value Committee, SK Group.

„Pentru ca implementarea continuă a 5G și a inteligenței artificiale să apară ca un motor de creștere, totuși, trebuie să depășim decalajele digitale și să abordăm riscurile etice.”

Global Risks Report 2021 este realizat cu sprijinul Global Risks Advisory Board al World Economic Forum. De asemenea, beneficiază de colaborarea permanentă cu partenerii săi strategici Marsh McLennan, SK Group și Zurich Insurance Group. La realizarea publicației, au contribuit și consilierii din mediul academic, reprezentanți ai: Oxford Martin School (University of Oxford), National University of Singapore și Wharton Risk Management and Decision Processes Center (University of Pennsylvania).