CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

Olimpia Tulvan: În anul 2020 și 2021 investițiile realizate au fost pe de o parte în flota de transport proprie societății, vizând direct creșterea capacității de transport și distribuție, iar pe de altă parte am avut și investiții imobiliare.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

O.T: Aș putea spune cu certitudine că una din realizările mari din ultima perioadă a fost tocmai consolidarea și securizarea afacerii prin implicarea directă a întregii echipe. Echipa, oamenii, în sine, formarea lor, consumă multă energie, iar atunci când vezi că ai reușit să închegi o echipă unită și ambițioasă, nu poți decât să ai o bucurie și o satisfacție. Suntem foarte mândri de întreagă echipă.

Eșecurile vin la pachet uneori cu conjunctura și instabilitatea, alteori vin din neatenție. Sunt lecții prin care orice antreprenor trece.

CAPITAL: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară cât și în străînătate?

O.T: Cu toate că avem în proprietate atât personal, cât și prin intermediul societățiilor, diverse active imobiliare, doar în România, niciodată nu ne-am implicat, cel puțîn până la acest moment, în proiecte imobiliare.

CAPITAL: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

O.T: Ca investiții de viitor precizez că vom investi în continuare în activitatea de bază a societății, iar o tema de viitor poate fi energia regenerabilă.

CAPITAL:Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criză COVID-19?

O.T: Ca impact financiar, această perioada grea, Criză COVID-19, nu ne-a impactat, ne-am desfășurat activitatea, ne-am păstrat indicatorii, am făcut câteva angajări. Am fost în schimb foarte receptivi la orice recomandări făcute de către autorități, le-am adaptat, ne-am organizat mai bine, am încercat să fim și mai responsabili față de noi și față de societate.