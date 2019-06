Așa cum au promis, cei doi nu au ascuns suma pe care au primit-o la nuntă. Aceasta a fost publicată în declarația de avere a viitorului europarlamentar, Claudiu Manda.

Deși presa a susținut că ar fi primit în jur de 200 000 de euro, suma este mult mai mare. Cei doi au primt ca dar de nuntă 246.400 de euro, 334.000 lei şi 5.200 de dolari.

Mai mult, potrivit declarație de avere, mirii au primit și cadouri de nuntă în valoare de aproximativ 30 000 de euro.

Cei doi au declarat că vor declara suma la ANAF pentru a fi impozitată.

“O să trecem în declarația de avere, o să scriem cu cât am rămas după ce am scăzut cheltuielile. Am vorbit cu cei de la ANAF și le-am spus că noi vrem să plătim impozitul pe banii primiți la nuntă. Au spus cei de la ANAF că darurile nu se impozitează”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

