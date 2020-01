Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, nu ratează nicio ocazie să-i facă praf pe cei din Guvernul PNL. Gafa noului ministru al Dezvoltării, Ion Ștefan, nu a rămas nici ea netaxată. Acesta a comis-o în ședința Executivului. Nu a reuşit să pronunţe acronimul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2 (PNDL 2).

Olguța Vasilescu a umilit un ministru

Lia Olguța Vasilescu l-a umilit pe ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan. I-a cerut public acestuia să semneze pentru două proiecte din Craiova, oferindu-se să trimită şi un logoped pentru a-l ajuta să le citească. „Specialistul” PNL al zilei, care nici nu poate pronunta un program gandit, pus in practica si finantat de PSD si care a insemnat 16000 de proiecte de infrastructura locala in ultimii ani: scoli, gradinite, drumuri, alimentari de apa, canalizare etc. A gasit si el 6 proiecte in neregula din 16000 si pentru asta trebuie inchis programul. Atat ii duce mintea… Domnule ministru, vedeti ca aveti o hartie de semnat pentru Colegiul Carol si Opera Romana din Craiova. De prin noiembrie e pe masa la semnat. Trimitem un logoped sa ajute la citit?”, scrie Lia Olguţa Vasilescu pe o rețea de socializare.

Gafa ministrului Ion Ștefan

Ministrul Dezvoltării a declarat că au fost verificate de inspectorii ISC în întreaga ţară 1.497 de solicitări de plată pe PNDL 1 şi PNDL 2. „Pe PNDL 1 au fost verificate 215 solicitări, 6 lucrări au fost neconforme, cu valoare de 2.162.717 de lei, iar 6 cereri au fost retrase de către deponenţi, în valoare de 2,4 milioane de lei. Pentru PNDL 2 am avut în vedere un control a 1.282 de solicitări, au fost 43 găsite neconforme, cu o valoare de 27 de milioane de lei, iar 18 au fost retrase în mod voluntar, cu o valoare de 10 milioane de lei „, a declarat Ion Ştefan.

Te-ar putea interesa și: