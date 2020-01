Fostul ministru al Muncii în guvernarea PSD și fost primar al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a lansat luni acuzații extrem de dure la adresa Guvernului Orba, pe care îl acuză de faptul că ”guvernează pentru marile corporații și pentru bănci”.

În trei ani de guvernare PNL, România se va duce ”direct în cap”, acuză Vasilescu, mai ales dacă se va păstra ritmul în care se împrumută în momentul de față Finanțele Publice? Unde sunt banii? întreabă reprezentanta PSD.

Unde sunt banii românilor

”Nu înțelegem pentru ce se împrumută acești oameni în acest ritm. În guvernarea PSD, timp de aproape trei ani de zile, s-au luat împrumuturi în valoare de aproximativ 79 de miliarde. În doar trei luni de la guvernarea PNL, vorbim de împrumuturi de 40 de miliarde”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, în direct la România TV.

”Dacă o țin în ritmul acesta, în trei ani de guvernare ar însemna undeva la aproape 500 de miliarde de lei de împrumuturi. Deci, direct în cap! În condițiile în care noi am reușit să ținem deficitul sub 3%, l-am lăsat la 2,8%. Ei s-au dus deja la un deficit de 4,5% pe finalul anului trecut, deci este chiar inexplicabil cum guvernează atât de prost și de ce guvernează pentru marile corporații și pentru bănci?

Bugetul României s-a subțiat în momentul în care au scos taxa pe lăcomie de la bănci și au început să pluseze iar la companiile din energie. Acolo sunt banii românilor!”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Nici investițiile nu sunt finanțate

”Prima întrebare cred că ar trebui să fie unde sunt banii de investiții în buget, că noi nu-i vedem? Vorbim despre 16 mii de proiecte pe care PSD le-a avut pentru PNDL 2 și FDI, bani care mergeau către comunitățile locale și cred că puteți să întrebați orice președinte de consiliu județean că niciodată nu au fost dați atâția bani la investiții pentru comunitățile locale cum s-au dat în cei trei ani de guvernare PSD”, a precizat Vasilescu.

”Nu vedem investiții nici la transporturi unde absolut toate proiectele sunt subfinanțate și pot să vă dau exemplul Pitești – Craiova unde este nevoie de suma de două miliarde de lei și au pus 98 de milioane. Și nu ține nici chestiunea asta pe care o spune Ludovic Orban că vor veni bani din finanțarea europeană, pentru că știm cu toții că întâi trebuie să-i pui de la buget și abia apoi îi decontezi din fonduri europene. Deci nu sunt în investiții, nu sunt mai mulți bani în creșterea veniturilor, așa cum s-a întâmplat în cei trei ani de guvernare a PSD-ului”, a completat ea.

”Ei se chinuie acum să facă această majorare de 40% la pensii în condițiile în care noi am făcut o majorare de peste 50% la pensii, plus dacă adăugăm și scăderea taxelor de pe pensii cum a fost scoaterea CASS-ului din toate pensiile plus impozitul scăzut la pensiile peste 2 mii de lei sau chiar eliminat la pensiile de sub 2 mii de lei, ne ducem la o creștere cu 60% a pensiilor în guvernarea noastră”, a mai arătat Lia Olguța Vasilescu.

