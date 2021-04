Diana Șoșoacă, în mijlocul unui nou scandal!

Atacul lansat de Diana Șoșoacă i-a vizat și pe social democrați și liderul lor, Marcel Ciolacu. Senatoarea susține că aceștia sunt vinovați de situația în care se află România în momentul de față.

Conform celor spuse de către aceasta într-un live realizat pe Facebook, „cel mai mare vinovat în acest moment este PSD, cu Marcel Ciolacu” iar Adrian Streinu-Cercel trebuie să ia atitudine.

Mesajul lansat de senatoare

„Problema esti tu, Arafat, si toata sleahta ta, cu Rafila şi cu Streinu-Cercel, care si-a batut joc de Romania! Ti-ai batut joc de copiii nostri, de batranii nostri. Acum Cercel tace si-si da seama ce greseala a facut. Foarte bine.

Luati atitudine, domnule Cercel, iesiti, ca dumnevoastra puteti! Aveti in spate un partid care a fost de acord cu starea de alerta si starea dictaturii medicale. Cel mai mare vinovat in acest moment este PSD, cu Marcel Ciolacu.

Domnule Ciolacu, m-ai sunat. Foarte bine. Sa-ti speli pacatele. Daca nu le speli, la alegerile urmatoare nu ca nu intri in Parlament, nu vei mai exista!

Oricum nu o sa mai existati. Incetati cu acuzatiile ca ma duc in PSD. N-au curaj astia sa ma bage pe mine intr-un partid in care eu as face curatenie. N-ati mai vedea nici trei sferturi din el.

Sa accepti sa se profaneze corpul omului tau cu care ai trait? Sa accepti ca DSP condamna sa ne inmormantam mortii direct din spital. Asasinilor! Criminalilor de tara! O sa ajungeti sa va ia oamenii pe strada, nu va mai suporta nimeni, poporul roman fierbe”, a transmis senatoarea Diana Şoşoacă pe pagina sa de socializare.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea