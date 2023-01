„Eu am căzut în capcana gazetăriei din nevoia de a-mi apărea numele. Am avut o obsesie. Eram elev la Panciu și am debutat cu un rebus.

A trebuit să mă duc și să caut în revista Rebus și am găsit, scria Ion Cristoiu, elev Panciu. Nu mi-au dat nici acum banii. Eram elev în clasa a X-a, a XI-a. Eu confundam literatura cu semnătura.”, a ținut să amintească ziaristul, care s-a angajat încă din timpul facultății.

„Eu am făcut gazetărie de la firul ierbii. Am fost șef de subredacție la Cluj cu jumătate de normă ca student. Eram de pe atunci salariat. Să înțelegeți psihologia lui Cristoiu care e greu de înțeles.

Acolo era un radio local al complexului. Și eu am zis că trebuie să ajung la radioul ăsta. Nu știu de ce. Adică era ideea să se audă vocea în tot complexul, ca să înțelegeți ce bolnav de vedetism eram. M-am dus și în două luni am ajuns directorul radioului.”, a precizat Ion Cristoiu.

„Eu n-am fost simplu redactor. Eu am condus, am fost redactor-șef adjunct la Viața Studențească și Amfiteatru, la 24 de ani. După 7 ani am ajuns la Scânteia Tineretului, am fost redactor-șef la Suplimentul Literar Artistic, apoi director la Teatrul, deci am condus și știu despre ce e vorba.

Și, foarte important, am construit. Adică Suplimentul Literar al Scânteii Tineretului, eu l-am făcut, Evenimentul Zilei, eu l-am făcut, i-am dat titlul, am angajat, nu numai că am condus, adică am făcut. Nu aveam ce altceva să fiu. Nu există.

Eu am fost un obsedat al scrisului, al cititului. Gândiți-vă că eu de la 5 ani să citesc. Nu să fiu eu scriitor. Ci să-mi apară semnătura.

Dar când o să aveți 75 de ani ca mine o să spuneți… Și dacă te știu ăia pe stradă, care e afacerea?”, a mai adăugat publicistul și gazetarul Ion Cristoiu.