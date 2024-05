Observarea Pământului ar putea reduce emisiile cu echivalentul a 476 de milioane de mașini

Observarea Pământului (Earth Observation – EO) reprezintă colectarea, analiza și prezentarea de date pentru a înțelege mai bine planeta noastră. Observațiile Pământului pot fi realizate la nivel local, la sol, sau pot fi obținute de pe platforme de teledetecție, cum ar fi sateliții.

„Datele de observare a Pământului pot duce la creșterea globală și pot elimina până la 2 gigatone de emisii pe an, echivalând cu emisiile anuale a 476 de milioane de mașini pe benzină.”

Studiul „Amplifying the Global Value of Earth Observation” a fost publicat în colaborare cu Deloitte. Valoarea economică creată va proveni în principal din sectoarele agricultură, minerit, petrol și gaze, guvern, electricitate, lanț de aprovizionare și transport, asigurări și servicii financiare.

Jeremy Jurgens, director general și șef al Centrului pentru a patra revoluție industrială la Forumul Economic Mondial, a comentat:

„Observarea Pământului este o componentă vitală a celei de-a patra revoluții industriale”.

Date privind randamentul culturilor

Printre exemplele date au fost randamentele culturilor. Utilizarea îmbunătățită a apei și a îngrășămintelor ar trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

În ciuda oportunităților, realizarea acestui lucru poate avea nevoie de timp sau poate fi fără succes. Printre obstacole se numără cunoașterea limitată a aplicațiilor de observare a Pământului, lipsa de oameni specializați, standardele fragmentate și dificultatea de a naviga pe piața complicată de observare a Pământului, potrivit Climatecrisis247.

Constatări majore ale raportului

1. Se estimează că valoarea globală a datelor de observare a Pământului va crește de la 266 de miliarde de dolari la peste 700 de miliarde de dolari până în 2030.

2. EO are potențialul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 2,2 gigatone anual – egal cu emisiile a 476 de milioane de mașini.

3. Până în 2030, se anticipează că regiunea Asia-Pacific va fi lider în captarea valorii EO, atingând potențial 315 miliarde USD. Africa și America de Sud sunt de așteptat să înregistreze cea mai substanțială creștere procentuală în acest sens.

4. Se estimează că aproximativ 94% din valoarea totală pe care o poate oferi EO până în 2030 va proveni din sectoare precum agricultură, electricitate și utilități, guvern, asigurări, minerit, petrol și gaze, lanțul de aprovizionare și transport.

5. Datele EO pot ajuta industriile să inoveze, să lucreze mai eficient și să gestioneze mai bine riscurile la nivel mondial.

Raportul identifică agricultura, mineritul, petrolul și gazele, guvernul, electricitatea, lanțul de aprovizionare și transportul, precum și serviciile financiare și de asigurări ca beneficiari majori ai datelor EO.

Cu toate acestea, subliniază că de EO pot beneficia organizațiile din diverse sectoare, oferind atât avantaje de mediu, cât și economice.

La ce pot ajuta datele EO?

De exemplu, datele EO pot ajuta fermierii să îmbunătățească randamentul culturilor și sustenabilitatea, oferind informații despre sănătatea plantelor. În mod similar, furnizorii de asigurări pot folosi datele EO pentru a înțelege și a atenua riscurile de mediu, ceea ce duce la decizii de investiții mai durabile.

Jennifer Steinmann, liderul Deloitte Global Sustainability a spus că, pe măsură ce datele EO se apropie de accesibilitatea generală, organizațiile din aproape toate industriile vor beneficia de aceste informații valoroase despre sustenabilitate.