Oana Roman, după ce a făcut o excursie în Bulgaria, a împărtășit o fotografie în costum de baie. După ce a reușit să slăbească semnificativ, Oana Roman își împărtășește cu plăcere imaginile în costum de baie pe platformele de socializare. Fanii au copleșit-o cu felicitări și complimente pentru aspectul ei. Vedeta a avut o apariție uluitoare într-un costum de baie negru dintr-o singură piesă, în timp ce se bucura de soare la piscină, chiar în primele zile de vară.

Comentarii precum „Oana, arăți superb”, „Bravo, îmi place”, „Frumusețe, tinerețe” și „Ești superbă” au inundat postarea cu Oana Roman în costum de baie, reflectând admirația celor care o urmăresc în mediul online.

Pe lângă complimente, unele persoane și-au exprimat și curiozitatea cu privire la dieta pe care vedeta a ținut-o pentru a ajunge la silueta mult dorită. Secretul vedetei pare să se afle într-o dietă bine cunoscută și apreciată, preferată de numeroase celebrități.

Dieta prin care a slăbit Oana Roman

Cu ajutorul unei diete foarte apreciate și urmate de mai multe celebrități, Oana Roman a reușit să slăbească. Dieta se învârte în principal în jurul conceptului de fasting.

Potrivit vedetei, cheia pierderii în greutate constă în respectarea unui interval de 16 ore între ultima masă a zilei și prima masă a zilei următoare. Ca urmare a eforturilor sale, Oana Roman primește acum admirație de la fanii săi.

„Ideea e să existe o pauză de 16 ore între ultima masă din zi și prima masă de a doua zi, de aceea eu nu am niște ore fixe. Dacă mănânc seara la opt, a doua zi mănânc la prânz, pe la 13.00, 14.00, ideea este să respectăm acest interval de 16 ore, în care să nu mâncăm nimic solid și nimic cu zahăr”, a mărturisit Oana Roman.

Oana Roman nu poate face sport

Vedeta a mai povestit pentru libertatea.ro că nu a făcut sport pentru a slăbi, subliniind că sănătatea nu îi permite să facă exerciții fizice.

„Eu nu pot să fac sport, pentru că am avut o operație foarte gravă după ce am născut, era să mor, am o operație foarte mare la abdomen, ceea ce îmi interzice să fac mișcări prin care să-mi folosesc mușchii abdominali, pentru că am risc de complicații foarte mari. Deci eu nu pot să merg la sală, nu am voie nici să alerg, pot să merg pe jos, ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac. De asta singura variantă pentru mine sunt procedurile, ca să nu-mi pun viața în pericol”, a povestit vedeta.