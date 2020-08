„Am ţinut să fiu prezent astăzi, pe data de 6 august, o zi extrem de importantă pentru Valea Jiului şi pentru toţi cei care îşi câştigă existenţa din activitatea minieră.

Prezenţa mea aici vreau să reprezinte un mesaj clar că Guvernul României este preocupat de problemele din Valea Jiului şi caută să găsească cele mai bune soluţii, astfel încât Valea Jiului să aibă un viitor, Valea Jiului să poată să depăşească toate situaţiile complicate pe care le-a trăit în ultima perioadă şi, mai ales, riscurile privitoare la viitor”, a transmis Ludovic Orban la ceremonia de depunere de coroane la Statuia minerului din Parcul Central „Carol Schreter” din Petroşani.

Situaţia existentă la nivelul Văii Jiului trebuie privită cu realism

Potrivit celor spuse de Orban, au fost identificate și stabilite soluții care au nevoie de un acord de la Comisia Europeană.

„Compania Energetică Hunedoara este după două ajutoare de stat care au fost acordate în nişte condiţii, dintre care un ajutor de stat trebuie înapoiat, ca urmare a deciziei Comisiei Europene, pentru că nu a fost acordat în conformitate cu legea, iar al doilea ajutor de stat, acordat pentru închiderea minelor Lupeni şi Lonea, ajutorul de stat a fost acordat pentru închiderea minelor până în data de 31 decembrie 2018 şi minele continuă să-şi desfăşoare activitatea.

Am discutat cu reprezentanţii autorizaţi ai minerilor, cu liderii Sindicatului Muntelui şi liderii reprezentativi pentru fiecare dintre cele 4 exploataţii miniere cu care am căutat să găsim soluţii pentru ca activitatea companiei să continue şi locurile de muncă să nu fie afectate. Am identificat soluţii care, în mod evident, le-am stabilit, care au nevoie de un acord de la nivelul Comisiei Europene şi pe care noi vrem să le implementăm. Este nevoie de o companie care să nu mai fie grevată de datoriile istorice şi care să includă toate activele care sunt rentabile şi care au capacitatea să-şi desfăşoare activităţi în condiţii de eficienţă, şi vrem să facem lucrul acesta”, a spus Orban.

Guvernul a adoptat o serie de măsuri de sprijin

Orban a subliniat că Guvernul a adoptat, deja, o serie de măsuri de sprijin. Acesta a menționat că ordonanţele de urgenţă aprobate pentru achitarea plăţilor compensatorii în cazul celor care au fost disponibilizaţi în Valea Jiului.

„Suntem extrem de atenţi la tot ce se întâmplă în Valea Jiului pentru a putea găsi cele mai bune decizii guvernamentale pentru a vă sprijini (…) Nouă ne pasă şi vom adopta toate soluţiile pe care putem să le adoptăm în contextul legislaţiei europene şi pe baza istoricului economic care există aici, în Valea Jiului”, a transmis Orban.

De asemenea, premierul a subliniat că Valea Jiului trebuie „să se deschidă spre exterior”, făcând referire la proiectele de infrastructură rutieră zonale care trebuie continuate.

„Este fundamental ca în următorii 10 ani, că avem o fereastră de oportunitate de 10 ani pe care ne-o dă Green Deal-ul, să reuşim, cu adevărat, să creăm o dinamică economică. Oricine vrea să facă o afacere în Valea Jiului într-un domeniu profitabil să fie sprijinit (…), orice investitor care vrea să vină să investească în Valea Jiului să primească un set de avantaje, astfel încât să poată să investească şi să creeze locuri de muncă în capacităţi productive, astfel încât, în timp, să existe un viitor cert pentru Valea Jiului”, a adăugat Ludovic Orban.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea