Val de plecări al vedetelor Antenei 3 de la postul de televiziune care le-a consacrat. Radu Tudor a vorbit, joi seară, în emisiunea sa, despre despărțirea de Alessandra Stoicescu și Dana Chera, fostă Grecu.

Naveta între Pitești și București

Jurnalistul a făcut o dezvăluire despre fosta sa colegă de emisiune, Dana Chera, care s-ar fi aflat la un pas de moarte, în desele drumuri între Pitești și București pe care le-a făcut. Trebuie precizat că Dana Chera a făcut ani de zile naveta între cele două orașe, pentru a se putea prezenta la locul de muncă.

”Dana Chera a plecat de tot de la Antena 3 și vrea să construiască alte proiecte. Astăzi a anunțat pe blogul ei că a decis să pună punct. În proiectul Antena 3 s-a aruncat cu foarte multă pasiune, a dăruit enorm. A făcut de două ori, uneori, de trei ori pe săptămână naveta București – Pitești. Și nu e deloc simplu!

Copiii la Pitești, ea la București, mereu preocupată să fie cu ei, să fie și implicată în emisiune. Mereu în priză. Ce să vezi… s-a dat cu mașina peste cap pe autostradă și a trecut pe lângă moarte în goana asta nebunească între București și Pitești. La un moment dat, a zis stop: e prea multă agitație, e prea mare nebunia. Dana, încă o dată, mulțumesc!”, a spus Radu Tudor, la Antena 3.

O obligație morală

”Când vă întoarceți? Când vă întoarceți la Antena 3? Sunt două întrebări care m-au bucurat în acești 2 ani care s-au scurs de când am intrat în concediul de maternitate. Da, m-au bucurat. M-a ferit Dumnezeu de ipocrizia persoanei publice deranjată nevoie mare că o recunosc oamenii pe stradă. Eu mă bucur. E răspunsul publicului în casele căruia am intrat live, 15 ani.

Pentru acești ani, pentru această relație, care s-a construit sincer, pentru emoțiile și durerile trăite împreună am obligația morală să dau un răspuns public celor două întrebări. Când mă întorc la Antena 3?

Am decis că proiectul meu la postul național de știri să se oprească. Plec de la Antenă mulțumindu-le colegilor mei lângă care am crescut. De la care am învățat. Pe care i-am respectat și a căror simpatie am simțit-o onestă”, a scris Dana Chera pe blogul să personal.

Revine la prima dragoste

O altă jurnalistă care ales să părăsească postul, pentru a prezenta ediția de seară a Observatorului de la Antena 1, este Alessandra Stoicescu.

”Două colege foarte cunoscute pleacă de la Antena 3. Alessandra Stoicescu și Dana Chera au decis să aibă un alt parcurs profesional. Respectăm această decizie a lor și eu personal apreciez în mod cu totul aparte contribuția lor la evoluția și consolidarea Antena 3.

Cred că, înainte de toate, ar trebui să le mulțumim pentru efortul pe care l-au făcut, pentru emisiunile foarte bune. (…) Alessandra Stoicescu revine la prima ei dragoste, la Observator. Cu amândouă am lucrat și le mulțumesc încă o dată. A fost o bucurie!”, a mai spus Radu Tudor în emisiunea sa.

Te-ar putea interesa și: