Pe 16 decembrie 2019, Bank of China („BOC”) a organizat, la Palatul Parlamentului, ceremonia de deschidere a Bank of China sucursala București.

Teodor Meleșcanu, președintele Senatului României, Antonel Tănase, secretarul general al Guvernului României, Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României, Jiang Yu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România și Liu Liange, președintele Consiliului de Administrație al Bank of China au participat și s-au adresat celor prezenți la ceremonie. Ulterior, președintele Liu Liange și președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, au inaugurat împreună sucursala din București.

Inițiativa Noul Drum al Mătăsii

Președintele Liu Liange a declarat că, în ultimii ani, Inițiativa Noul Drum al Mătăsii și mecanismul de cooperare „17 + 1” au reprezentat platforme extinse de colaborare și schimburi între China și România, cu un important potențial de cooperare în infrastructură, conectivitate regională și alte domenii. Odată cu deschiderea sucursalei din București ca un nou început, BOC va colabora cu partenerii chinezi și români din toate categoriile sociale pentru a contribui și mai mult la promovarea prosperității economice și la consolidarea schimburilor culturale dintre cele două țări.

Înființată în 1912, Bank of China este singura bancă care funcționează în mod continuu de mai bine de un secol și, de asemenea, cea mai globalizată și integrată bancă din China. În prezent, are sucursale în 60 de țări și regiuni din întreaga lume, inclusiv 25 de țări situate de-a lungul Noului Drum al Mătăsii, ceea ce o face banca chineză cu cea mai extinsă structură atât de pe glob, cât și de-a lungul inițiativei Noul Drum al Mătăsii. În 2019, Banca s-a clasat pe locul 4 în clasamentul „Top 1000 Cele Mai Mari Bănci din Lume” realizat de către The Banker și a fost din nou desemnată Bancă Globală de Importanță Sistemică, devenind astfel unica instituție financiară dintr-o economie emergentă care a fost desemnată bancă globală de importanță sistemică nouă ani la rând. În plus, Bank of China este lider global în serviciile transfrontaliere în Renminbi, cantitățile de compensare și decontare transfrontalieră de Renminbi ocupând în mod continuu primul loc la nivel mondial.

Bank of China și piețele din Europa Centrală și de Est

Bank of China apreciază foarte mult piețele din Europa Centrală și de Est. Bank of China (Ungaria) Close Ltd., deschisă oficial în 2003, este prima instituție financiară comercială BOC înființată în Europa Centrală și de Est. În ultimii ani, ca răspuns la Inițiativa Noul Drum al Mătăsii, Bank of China și-a perfecționat constant structura instituțională, a asistat la construcția proiectelor, a emis obligațiuni tematice și a organizat evenimente transfrontaliere, oferind astfel servicii financiare de înaltă calitate și complexitate pentru o mare parte dintre companiile cu finanțare chineză și strategii „globale”, precum și pentru lideri industriali din Europa Centrală și de Est.

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la relațiile diplomatice sino-române. Înființarea sucursalei din București reprezintă nu numai un punct de reper în cooperarea financiară, dar și o acțiune concretă în consolidarea cooperarării extinse dintre cele două țări. În viitor, Bank of China, prin oferirea întâietății operațiunilor sale globale, va continua să consolideze schimburile între companii, să extindă comerțul bilateral, să consolideze în continuare cooperarea financiară, pentru a contribui și mai mult la aprofundarea cooperării economice între China și România.

