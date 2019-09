Rețeaua de magazine LaDoiPași, dezvoltată de retailerul METRO Cash & Carry, a atins în luna septembrie pragul de 1000 de magazine la nivel național. Cu această ocazie, retailerul pune la bătaie pentru clienți 30 de excursii în toată lumea.

Pentru cumpărături de minimum 30 de lei, clienții au șansa de a câștiga, prin tragere la sorți, una din cele 10 excursii în țară, 10 în Europa sau 10 pe un alt continent. Pentru a se înscrie în concurs, aceștia trebuie să înregistreze pe site-ul LaDoiPași codul primit alături de bonul de cumpărături.

Campania „La 1000 de magazine, îți aducem lumea LaDoiPași” are loc în perioada 5-30 septembrie și oferă ocazia celor care își fac cumpărăturile în magazinele LaDoiPași să câștige experiențe multiculturale.

„Prin campania aniversară dorim să îi sărbătorim pe cei care au contribut la evoluția rețelei: clienții și partenerii LaDoiPași. Deschiderea antreprenorilor locali față de conceptul de franciză lansat în 2012 a fost una incredibilă și ne-a arătat faptul că un model de business are succes doar atunci când atinge atât nevoile proprietarului de magazin, cât și ale clienților săi. Încrederea antreprenorilor care au ales să intre în franciză s-a transpus prin loializarea clienților, fapt ce ne oferă și mai mult curaj pentru dezvoltarea rețelei în viitor”, a declarat Geanina Ghiculescu, Șef departament Retail Marketing, METRO Cash & Carry România.

Magazinul LaDoiPași cu numărul 1000 se află în București, pe Sos. București-Magurele nr. 49C și a beneficiat de un eveniment de inaugurare special, cu oferte și activități dedicate clienților din comunitate.

Atingerea pragului de 1000 de magazine întărește obiectivul setat de METRO pentru rețeaua LaDoiPași, o expansiune susținută de la an la an. Retailerul vizează continuarea ritmului de deschideri și planifică să își dubleze numărul de magazine până in 2023.

