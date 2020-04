Conceput pentru viteză, putere și cea mai bună performanță 5G, motorola edge+ are cel mai avansat chipset de pe piață, Qualcomm® Snapdragon™ 865, care oferă o performanță rapidă, cu 25% mai mare decât generațiile anterioare, dar și un răspuns aproape instantaneu pentru browsing, video sau jocuri. Cu 12 GB de memorie Micron DDR5, dispozitivul funcționează perfect, având o lățime de bandă cu 30% mai mare și un consum mai mic al bateriei, astfel încât experiențele 5G să fie utilizate la maxim. Antena 5G inovatoare reglează conexiunea la frecvențe mmWave și sub-6GHz pentru compatibilitate la nivel global și în viitor la viteze de peste 4 Gbps. În plus, conexiunea la Wi-Fi 6, noul standard pentru Wi-Fi, oferă o viteză de internet uluitoare, în timp ce consumă mai puțină baterie, potrivit unui comunicat.

motorola edge+ dispune de un display care depășește limitele unui ecran convențional. Noul ecran Endless Edge se întinde pe ambele margini ale dispozitivului, ajungând la o curbură de aproape 90 de grade și se prelungește cu 6,7 inci pentru a crea o experiență de vizionare captivantă, imersivă. Perfect pentru activități de divertisment, raportul de aspect cinematic 21:9 reprezintă aspectul implicit pentru filme și programe TV. Display-ul fantastic este capabil să arate un miliard de nuanțe și să ofere o calitate incredibil de dinamică a imaginii datorită formatului HDR10+. Cu o rată de refresh a ecranului de 90Hz, display-ul reacționează instant, astfel încât fiecare scroll și swipe arată incredibil.

Ecranul Endless Edge nu este doar incredibil de privit, ci este și funcțional. Ecranul curbat și lățimea îngustă a noului motorola edge+ oferă proporțiile optime pentru utilizare și navigare cu o singură mână, iar Edge Touch, din cadrul noului pachet My UX de caracteristici software, permite personalizarea noilor moduri de interacțiune cu dispozitivul. În plus, marginile display-ului sunt utile atunci când telefonul nu este ținut în mână, arătând statusul de încărcare a bateriei, apelurile primite, alarmele și alte notificări. În noul Moto Game time, gamerii pot să întoarcă telefonul în poziție landscape și să transforme telefonul într-o consolă, prin utilizarea a două butoane suplimentare, personalizabile, în partea de sus a ecranului.

motorola edge+ are cele mai răsunătoare și mai puternice boxe stereo întâlnite vreodată la un smartphone, plus reglaje precise pentru o calitate a sunetului profesională și o sonorizare clară și completă. Tehnologia de tuning audio vine de la Waves, care a primit premiul Technical GRAMMY®, astfel încât muzica, videoclipurile și apelurile să se audă acum mai bine și mai clar ca niciodată. Conceput în studiourile de înregistrare și utilizat de ingineri de sunet, producători de muzică, film & TV, Waves oferă o calitate a sunetului profesională pe boxele smartphone-urilor, într-un mod unic.

Sistemul de camere de pe motorola edge+ se apropie cel mai mult de calitatea foto și video profesională specifică DSLR-urilor. Camera principală cu senzor de 108MP are cea mai mare rezoluție inclusă vreodată într-un smartphone și, fizic, este de aproape trei ori mai mare decât senzorii de 12MP utilizați pe smartphone-urile emblematice de până acum. Cu tehnologia Quad Pixel, acest senzor este de 4 ori mai sensibil la lumină pentru a putea surprinde fotografii incredibil de clare, în toate condițiile de luminozitate. Sistemul triplu, versatil, de camere foto oferă un obiectiv pentru fiecare cadru. Se pot surprinde mai multe detalii cu zoom-ul optic cu rezoluție înaltă pe obiectivul telephoto de 8MP, cadre mai largi cu obiectivul cu unghi ultra-wide de 16MP sau fiecare detaliu al subiectului cu ajutorul Macro Vision.

Creatorii de conținut vor aprecia capabilitățile video de pe motorola edge+, care ajută înregistrarea 6K pentru videoclipuri incredibile la rezoluție mare. Stabilizarea video cea mai avansată la nivelul industriei compensează blur-ul de mișcare, schimbarea focalizării și liniile orizontale strâmbe și combină OIS (Optical Image Stabilization) și EIS (Electronic Image Stabilization) pentru calitate video mai bună în condiții de lumină redusă. Cu ajutorul noii caracteristici video snapshot se pot face fotografii la rezoluție înaltă de 20 MP în timpul filmării. Sistemul de camere are caracteristici software intuitive, precum modul video portrait, care conferă un efect de blur în clipurile video pentru a centra atenția asupra subiectului. În plus, OIS dual de pe camera principală și telephoto compensează mișcările nedorite ale camerei, astfel încât claritatea și detaliile sunt prezente indiferent de condiții.

Cu toată această performanță de top și putere 5G, Motorola a știut că este nevoie de o baterie care să țină mult, astfel că dispozitivul a fost echipat cu o baterie de 5000 mAh. Este cea mai mare baterie de pe un telefon 5G de pe piață și asigură două zile de utilizare. Pentru mai mult confort, motorola edge+ include încărcare TurboPowerTM cu și fără cablu și, în plus, permite transferul de energie de la alte dispozitive datorită funcției wireless power sharing.

Motorola și-a luat angajamentul să aducă consumatorilor experiențe intuitive de software. Telefonul beneficiază de Android™ 10, fără interfețe software greoaie sau aplicații duplicat. Cu ajutorul sistemului de operare Android au fost dezvoltate modalități unice de a îmbunătăți experiența mobilă a clienților. De aceea, prin motorola edge+, Motorola introduce My UX, care le permite utilizatorilor să își personalizeze experiența pentru a fi și mai intuitivă și personală, conform dorințelor lor. Și totul din aplicația Moto!

My UX include toate experiențele moto remarcabile pe care utilizatorii deja le cunosc și apreciază, de la aprinderea lanternei cu un simplu gest, până la pornirea camerei cu o singură mișcare a mâinii. Iar cu motorola edge+, pe lângă noile interacțiuni pe display, My UX le permite utilizatorilor să ducă muzica, videourile și jocurile la următorul nivel, prin setări personalizate și comenzi avansate. Utilizatorii își pot crea chiar propriile teme pentru dispozitiv, alegând din gama unică de fonturi, culori, forme și animații pentru senzorul de amprentă, astfel încât telefonul lor să fie unic. Cu My UX, utilizatorii sunt cu adevărat stăpâni pe propria lor experiență de utilizare.

Motorola edge completează familia

motorola edge este un dispozitiv 5G la un preț mai accesibil, care oferă experiențe incredibile de entertainment și performanță. Beneficiază de o cameră foto bună, fiind echipat cu display Endless Edge de 6,7” și oferind aceeași experiență audio ca și motorola edge+. Telefonul este dotat și cu performanță puternică sub-6 GHz 5G, platformă mobilă Qualcomm® Snapdragon™ 765, baterie puternică de 4500 mAh și un sistem triplu, versatil, de camere foto, care prezintă un obiectiv principal de 64MP, un obiectiv ultra-wide de 16MP cu Macro Vision și un obiectiv telephoto de 8 MP.

Motorola depășește limitele în ceea ce privește performanța și designul dispozitivelor sale, pornind de la dorința de a oferi consumatorilor telefoane emblematice care să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor lor.

motorola edge+ și motorola edge sunt cele mai bune dispozitive pe care Motorola le pune la dispoziția publicului, acesta fiind doar începutul a ceea ce Motorola are pregătit să ofere clienților.

Disponibilitate și preț

motorola edge+ va fi disponibil în Statele Unite ale Americii începând din data de 14 mai, în exclusivitate la Verizon Wireless și în Canada. Din luna mai, motorola edge+ va fi disponibil în diferite țări din Europa, dar și în India și EAU, iar în următoarele luni, motorola edge+ va fi disponibil în Brazilia și Mexic. Pentru Europa, prețul recomandat este de €1,199.

motorola edge va fi disponibil în diferite țări din Europa începând cu luna mai, la prețuri care pornesc de la €599. În următoarele luni, motorola edge va fi disponibil în Statele Unite, Canada, Argentina, Brazilia, Chile, Mexic și piețe selectate din Asia Pacific.