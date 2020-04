La sondaj au răspuns peste 2.600 de decidenţi din 12 sectoare industriale din Europa, America de Nord şi Asia-Pacific. „Studiul a constatat că patru din cinci respondenţi (79%) consideră că tehnologia 5G va avea un impact semnificativ asupra organizaţiei lor – inclusiv 57% care cred că aceasta va fi revoluţionară. În schimb, doar un sfert (24%) dintre respondenţi au considerat că impactul 4G a fost revoluţionar.

Totuşi, acest optimism nu eclipsează problemele de securitate în ceea ce priveşte tehnologia 5G, care au crescut uşor în ultimul an. Mai exact, mai mult de o treime (35%) dintre respondenţi şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la securitatea 5G, comparativ cu 32% în sondajul de anul trecut”, arată studiul companiei, citat de News.ro.

Atacurile cibernetice, cea mai mare ameninţare

În plus, peste şase din 10 respondenţi (62%) din ultimul sondaj au exprimat temeri că tehnologia 5G îi va face mai vulnerabili la atacuri cibernetice, iar companiile consideră că cea mai mare parte a riscului va începe la nivelul utilizatorilor, indiferent dacă sunt dispozitive sau persoane.

„Legătura dintre 5G şi riscurile sale de securitate percepute este complexă. Conform studiului nostru, directorii cred că tehnologia 5G poate ajuta securitatea afacerilor, dar arhitectura de reţea 5G prezintă, de asemenea, provocări inerente în ceea ce priveşte confidenţialitatea utilizatorului, numărul de dispozitive şi reţele conectate, precum şi accesul la serviciu şi integritatea lanţului de furnizare”, a declarat George Nazi, senior managing director şi Communications & Media industry lead la Accenture.

Companiile se gândesc cum să facă faţă acestor provocări, trei sferturi (74%) dintre respondenţi afirmând că se aşteaptă să redefinească politicile şi procedurile legate de securitate pe măsură ce tehnologia 5G se extinde, mai relevă studiul.

De asemenea, costurile cu modificările pe care le va aduce tehnologia 5G sunt la fel de importante pentru liderii de business. „Costul operaţionalizării 5G este principalul subiect, iar patru din cinci respondenţi (80%) consideră că aceste costuri de gestionare a infrastructurii şi aplicaţiilor IT vor creşte. Între timp, aproape o treime (31%) consideră că valoarea iniţială a implementării 5G va fi prea mare”, mai arată studiul.

În plus, studiul a constatat că firmele încep să înţeleagă că au nevoie de sprijin extern pentru a debloca potenţialul 5G. De exemplu, aproape trei sferturi (72%) dintre respondenţi au spus că au nevoie de ajutor pentru a-şi imagina posibilităţile viitoare pentru soluţii conectate 5G, iar procentul de companii care se aşteaptă să dezvolte aplicaţii 5G cu resurse interne a scăzut în ultimul an, de la 23% în sondajul din anul precedent la 14% în acest an.

Provocările 5G, benefice pentru angajaţii mobili

În ceea ce priveşte gradul de adopţie al tehnologiei 5G până în prezent: 34% dintre companii nu au adoptat tehnologia, 28% au folosit-o în teste pilot, 26% o folosesc în anumite departamente, dar nu în întreaga companie, iar 10% o folosesc în întreaga organizaţie.

Rezultatele sondajului indică faptul că, în ciuda provocărilor 5G, viitorul arată bine pentru companiile care adoptă această tehnologie, potenţialul imens al acesteia fiind recunoscut la nivel global. Beneficiile sunt numeroase, iar conştientizarea acestora este în creştere.

De exemplu, 85% dintre respondenţi au spus că se aşteaptă să folosească 5G pentru a sprijini angajaţii mobili atunci când se află în teren, în următorii patru ani, în creştere faţă de 68% care au spus acelaşi lucru în sondajul de anul trecut.

„Cu strategia de afaceri potrivită şi o colaborarea în cadrul ecosistemului, semnele indică către o lume întreagă de cazuri de utilizare a tehnologiei 5G şi rezultate de afaceri convingătoare. Furnizorii de servicii de comunicaţii ar trebui să acţioneze acum pentru a se asigura că sunt în centrul ecosistemului 5G pentru a debloca potenţialul de creştere”, a spus Nazi.

Loudhouse Research a efectuat, în numele Accenture, interviuri cu 2.623 de decidenţi în domeniul afacerilor şi tehnologiei, în decembrie 2019, în 12 sectoare industriale din Statele Unite, Marea Britanie, Spania, Germania, Franţa, Italia, Japonia, Singapore, Emiratele Arabe Unite şi Australia. Scopul a fost de a dezvolta o imagine exactă a înţelegerii companiilor despre tehnologia 5G, modul în care au adoptat-o până acum şi care sunt percepţiile impactului potenţial al acesteia.

Interviurile au inclus întrebări repetate din cercetările publicate în 2019 – desfăşurate în noiembrie şi decembrie 2018 – despre aceleaşi subiecte, analizând amănunţit domeniile securitate, consultanţă şi monetizare în acest an.