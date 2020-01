Pe cealaltă parte, ONG-urile se străduie să transmită mesajul legat de redirecționare, dar e dificil să atingă un număr mare de contribuabili dată fiind lipsa de resurse necesare cât și a timpului limită impus – 15 martie 2020. Este estimat ca doar 20% dintre contribuabili aleg să își redirecționeze parte din impozit către o cauză.

Redirectioneaza.ro este platforma digitală care facilitează colectarea formularului 230 privind redirecționarea impozitului pe venit de până la 3,5%, dezvoltată gratuit prin efortul voluntarilor Code for Romania. Prin digitalizarea și accesibilizarea procesului de selecție a ONG-ului cât și a completării corecte a formularului 230 soluția digitală oferită prin redirectioneaza.ro simplifică pentru cele peste 1.200 de ONG-uri înscrise în acest moment în platformă un proces realizat până de curând doar cu pixul pe hârtie. Astfel, ONG-urile pot aloca mai mult timp cauzei căruia i se dedică, fiind scutiți de nevoia de a petrece timp și resurse pentru coordonarea de acțiuni publice offline. Și în 2020, platforma redirectioneaza.ro este susținută de către Patria Bank și Fundația Globalworth.

Pașii pe care îi ai de făcut pentru a redirecționa până la 3.5% din impozit unui ONG prin platforma redirectioneaza.ro

Intri pe redirecționează.ro;

Alegi ONG-ul care ți se potrivește din cele peste 1.200 prezente ;

Completezi formularul de pe pagina ONG-ului ales din redirectioneaza.ro;

Descarci fișierul PDF completat cu datele tale și cu cele ale ONG-ului și îl tipărești;

Semnezi formularul și apoi ai următoarele opțiuni:

Îl trimiți prin poștă, cu scrisoare recomandată, către unitatea ANAF de care aparții – redirecționeaza.ro oferă toate informațiile necesare despre destinatarul corect;

Îl trimiți prin curier sau poștă la adresa ONG-ului și acesta se va ocupa de depunerea lui. Găsești adresa de corespondență în pagina ONG-ului ales de către tine din redirectioneaza.ro.

Aplicația redirectioneaza.ro devine astfel un instrument care încurajează spiritul civic. Nu doar că poți să completezi formularul 230, dar poți și să faci cunoscută platforma prietenilor, familiei, colegilor. Astfel mesajul ajunge la tot mai multe persoane, iar efectele pozitive ale fondurilor generate de cei 3.5% se vor simți prin puterea mai mare a ONG-urilor de a susține cauzele cărora se dedică în viitor.

Desigur, dacă ești specialist în IT, comunicare, cercetare sau UX/UI, te poți alătura Code for România și te poți implica în dezvoltarea uneia dintre aplicațiile care au ca scop creșterea transparenței, a deschiderii datelor publice, sprijinirea educației și a accesului liber la servici accesând code4.ro.

Despre Code for Romania

Code for Romania este o organizație non-guvernamentală, înființată în 2016 cu scopul de a rezolva probleme din societatea românească cu ajutorul tehnologiei. În cei peste trei ani de activitate, Code for Romania a adus împreună o comunitate de peste o mie de voluntari din IT, cercetare și UX, din țară și din diaspora, și a livrat zeci de soluții digitale viabile în colaborare atât cu societatea civilă cât și cu instituții publice din România. Toate soluțiile Code for Romania sunt open source sub licență MPL 2.0 ceea ce înseamnă că oricare rezultat Code for Romania poate fi reutilizat și/sau replicat.

Despre Patria Bank și Grupul Patria

Patria Bank este o bancă românească listată la Bursa de Valori București, cu prezență la nivel național, dedicată creșterii gradului de bancarizare în România și susținerii antreprenorilor locali.

Grupul Patria Bank este deținut majoritar de Fondul de Investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF), un fond de private equity ai cărui principali investitori sunt BERD (Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare), FEI (Fondul European de Investiții, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiții), DEG (Banca de Dezvoltare, parte a grupului bancar KFW), BSTDB (Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre). Grupul Patria Bank include Patria Bank, Patria Credit IFN și SAI Patria Asset Management.

Despre Fundația Globalworth

Fundația Globalworth a fost înființată în 2018 de Globalworth, liderul pieței de clădiri de birouri din România și Polonia, și este o entitate non-profit, fiind independentă de activitățile comerciale ale grupului. Fundația are ca misiune dezvoltarea de proiecte pe trei piloni principali: oameni, locuri și tehnologie.

Pornind de la ideea că viitorul oricărei societăți este reprezentat de generațiile tinere, fundația se concentrează pe grija pentru oameni, care poate fi susținută prin programe de educație și prin proiecte care le pot îmbunătăți acestora accesul la servicii medicale de calitate, indiferent de categoria socială din care fac parte. La fel de importante sunt și inițiativele care au ca scop construirea de locuri și dezvoltarea de comunități urbane în care oamenii se pot întâlni, pot interacționa și pot găsi împreună soluții care îi ajută pe cei cu nevoi speciale. În completarea acestora, Fundația Globalworth crede în impactul pozitiv al proiectelor care integrează tehnologia, precum incubatoarele dedicate tinerilor și susține finanțarea inovațiilor care, printre altele, pot aduce oamenii împreună.

