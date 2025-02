O propunere legislativă care vizează protejarea clienților dezvoltatorilor imobiliari prin garantarea avansului plătit printr-o înscriere provizorie în Cartea funciară va fi lansată în dezbatere publică săptămâna viitoare, a anunțat marți liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Măsura vine ca reacție la cazul Nordis, în care mai mulți cumpărători au fost prejudiciați.

După o întâlnire cu reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari, Uniunea Națională a Notarilor Publici, Consiliul Legislativ și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), s-au stabilit mai multe principii pentru modificarea legislației:

Daniel Zamfir a subliniat că legea trebuie să echilibreze protejarea consumatorilor fără a împiedica dezvoltarea imobiliară.

„Am stabilit nişte principii pentru a schimba legislaţia ca să evităm situaţiile ivite în cazul Nordis. Am convenit să introducem o nouă formulă de garantare a avansului plătit de client, printr-o înscriere provizorie în Cartea funciară, lucru care va asigura o plasă de siguranţă pentru cei care plătesc acest avans. De asemenea, am convenit ca sumele plătite ca avans să fie folosite strict pentru dezvoltări imobiliare, nu pentru alte activităţi. Cu privire la limitarea avansului, aici părerile au fost au fost diferite. Suntem într-o economie de piaţă: este un raport între vânzător şi cumpărător şi am lăsat la latitudinea cumpărătorilor posibilitatea să îşi plătească ce avans doresc, iar dezvoltatorii imobiliari pot oferi discounturi, evident, în funcţie de avansul plătit”, a spus senatorul.