Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat în ședința de joi, 11 noiembrie 2021, Hotărârea nr. 102 care prevede atât actualizarea țărilor, cât și administrarea testelor rapide în școli.

Noua listă a țărilor în funcție de riscul epidemiologic

Hotărârea cuprinde actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat după cum urmează.

-în zona roșie au intrat: Germania, Elveția, Polonia, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Liechtenstein, Andorra, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Azerbaidjan și Botswana;

-în zona galbenă au intrat:

•din zona roșie, în urma scăderii incidenței: Belarus, Noua Caledonie, Suriname și Saint Vincent și Grenadine;

•din zona verde, în urma creșterii incidenței: Finlanda, Laos, Insulele Falkland și Insulele Turks și Caicos;

-în zona verde au intrat: Saint Lucia.

Ministerul Sănătății, abilitat să stabilească cum vor fi efectuate testele rapide în școli

De asemenea, Ministerul Sănătății în vederea elaborării metodologiei de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de salivă în unitățile de învățământ.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că a cerut Ministerului Sănătăţii elaborarea unei proceduri de administrare a testelor de salivă astfel încât profesorii să aibă un minim de instructaj în privinţa administrării testelor pe bază de salivă, deoarece aceste reguli ţin strict de domeniul sanitar.

Recent, Sorin Cîmpeanu a spus că săptămâna viitoare testele pe bază de salivă vor ajunge în şcoli.

“Săptămâna viitoare, am primit asigurări de la Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate că vor fi teste pe bază de salivă în şcoli. Astăzi se semnează contractele subsecvente pentru primul lot, mâine se semnează contractele subsecvente pentru loturile doi şi trei. Apoi este necesară o perioadă legală de depunere a scrisorilor de garanţie şi o perioadă de livrare. Apoi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă ne-a asigurat că în maximum 24 de ore, cu ajutorul Direcţiilor de Sănătate Publică şi cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, toate testele pe bază de salivă vor ajunge în şcoli”, a explicat ministrul Educaţiei.

Totuși, până atunci trebuie să primească de la Ministerul Sănătăţii o procedură de administrare a acestor teste.

“Săptămâna viitoare, nu ştim dacă în prima sau în a doua parte a săptămânii, dar am primit asigurări că vor ajunge în şcoli săptămâna viitoare. Până atunci este esenţial să primim de la Ministerul Sănătăţii o procedură de administrare a acestor teste. Am solicitat oficial sprijin în elaborarea unei proceduri care să ajungă în această săptămână în şcoli pentru ca profesorii să beneficieze de un minim de instructaj prin care să poată sprijini, supraveghea minorii pe parcursul administrării acestor teste. Regulile de administrare ţin strict de domeniul sanitar, de aceea am cerut sprijin pentru a avea aceste proceduri în şcoli înainte de a ajunge testele”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

Vezi documentele mai jos

Anexă la HCNSU nr. 102 din 11.11.2021

HCNSU nr 102 din 11 11 2021