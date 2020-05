Astronauţii NASA Robert Behnken şi Douglas Hurley vor porni miercuri în misiune spre Staţia Spaţială Internaţională la bordul unei capsule Crew Dragon, ce va fi lansată cu o rachetă Falcon 9, de la Complexul de Lansare 39A din Florida. Această misiune, denumită Demo-2, are drept obiectiv testarea cu echipaj uman a capsulei Crew Dragon, produsă de compania lui Elon Musk, SpaceX, la fel ca şi racheta portantă Falcon 9. Deocamdată durata acestei misiuni nu a fost stabilită.

Astronauți cu experiență exhaustivă

Misiunea Demo-2 reprezintă ultimul test de zbor pentru capsula Crew Dragon şi toată lumea este optimistă că această misiune va valida această capsulă ca vehicul ce va transporta de acum înainte astronauţii americani în misiuni în spaţiu. De asemenea, în această misiune, cei doi piloţi vor testa pentru prima oară evoluţia capsulei Crew Dragon pe orbita terestră.

Robert Behnken şi Douglas Hurley fac parte din grupul restrâns de astronauţi care au făcut parte dintr-un program de pregătire pentru zborul la bordul capsulei Crew Dragon şi au fost selectaţi pentru această misiune pentru experienţa lor exhaustivă de piloţi de încercare dar şi pentru că au mai participat la misiuni în spaţiu.

Behnken va fi comandantul misiunii Demo-2, fiind responsabil de întâlnirea cu ISS şi respectiv de manevrele de andocare şi apoi de desprindere de avanpostul spaţial. Robert Behnken a fost selectat drept astronaut de către NASA în anul 2000 şi are la activ două misiuni la bordul navetelor spaţiale americane. Behnken a zburat în cadrul misiunii STS-123 din martie 2008 şi respectiv STS-130 din februarie 2010, şi a desfăşurat câte trei ieşiri autonome în spaţiul cosmic în fiecare dintre cele două misiuni. Născut la St. Anne, Missouri, comandantul misiunii Demo-2 este absolvent specializat în fizică şi inginerie mecanică al Washington University şi apoi şi-a completat studiile cu un master şi un doctorat în inginerie mecanică la California Institute of Technology. Înainte de a se alătura NASA, Behnken a fost pilot de încercare pentru U.S. Air Force.

Douglas Hurley va fi comandantul capsulei Crew Dragon în cadrul misiunii Demo-2. El va fi responsabil de activităţi precum lansarea şi aterizarea capsulei. El a fost admis de NASA în corpul astronauţilor tot în 2000 şi a participat tot la două misiuni în spaţiu. Hurley a fost pilotul şi operatorul principal de robotică atât pentru misiunea STS-127 din iulie 2009 dar şi pentru misiunea STS-135, ultima misiune cu o navetă spaţială americană, din iulie 2011. Originar din statul New York, Hurley s-a născut la Endicott, dar a crescut la Apalachin, oraş pe care-l consideră drept locul său de baştină. Este absolvent cu specializarea în inginerie civilă al Universităţii Tulane din Louisiana şi a absolvit şi Şcoala de Piloţi de Încercare a Marinei americane (U.S. Naval Test Pilot School) din Maryland. Înainte de a se alătura NASA, a fost pilot de vânătoare şi pilot de încercare pentru U.S. Marine Corps.

Specificul misiunii

Lansarea misiunii Demo-2 se va desfăşura de la Launch Pad 39A, cu o rachetă Falcon 9 dotată cu o serie de instrumente speciale pentru monitorizarea condiţiilor de zbor. Împinsă de puternica rachetă Falcon 9, capsula Crew Dragon, cu cei doi piloţi la bord, va accelera până la peste 27.000 km/h pentru a se desprinde de gravitaţie terestră şi, odată ajunsă în spaţiu, se va îndrepta spre ISS. Pe orbită, cei doi piloţi, alături de echipa SpaceX de control a misiunii, vor verifica sistemele de bord şi funcţionarea capsulei. Capsula este concepută să se cupleze în mod automat la portul ISS, dar cei doi piloţi vor putea interveni în orice moment, dacă observă că programul de andocare automată nu poate fi finalizat cu succes.

După andocare, astronauţii Behnken şi Hurley vor fi primiţi la bordul ISS şi vor deveni membri ai echipajului Expediţiei 63. De la bordul avanpostului orbital, ei vor derula în continuare teste ale capsulei Dragon Crew, cu ajutorul celorlalţi membri ai echipajului ISS.

Deşi capsula Crew Dragon folosită pentru această misiune poate rămâne pe orbită aproximativ 110 zile, durata misiunii Demo-2 va fi stabilită după ce va capsula va andoca la ISS, în funcţie de disponibilitatea următoarei lansări spre laboratorul spaţial. O capsulă Crew Dragon complet operaţională poate rămâne pe orbită timp de cel puţin 210 zile, conform solicitărilor NASA.

Înainte de încheierea acestei misiuni, Crew Dragon se va desprinde în mod automat de ISS cu cei doi astronauţi la bord şi apoi va reintra în atmosfera terestră. Misiunea sa va încheia cu o amerizare în Atlantic, în largul coastei Floridei, iar cei doi piloţi vor fi „pescuiţi” de vasul Go Navigator, aparţinând SpaceX şi vor fi readuşi la Cape Canaveral.

Misiunea Demo-2 reprezintă ultimul pas important pentru ca noile capsule Crew Dragon, aparţinând SpaceX, să primească certificarea NASA pentru a fi folosite în misiuni de lungă durată spre ISS, pentru transportul echipajelor umane.