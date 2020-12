De mâine, 17 decembrie, va fi dată în trafic partea de autostradă Râșnov – Cristian, care face parte din Autostrada Ploiești – Brașov. Trebuie menționat că aceasta are o lungime de 6,3 kilometri. Așadar, este vorba, mai degrabă, despre un petic de auttostradă, dar care este deosebit de important pentru zona respectivă, întrucât este o zonă în care se circula cu dificultate.

Ovidiu Marian Barbier, directorul general adjunct al Companiei Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a scris într-o postare că acest sfârșit de an nu poate decât să ne bucure, având în vedere promisiunile Ministerului Transporturilor au prins contur.

„Sfârşit de an care nu poate decât să ne bucure! Astăzi sunt din nou pe drum pentru o nouă recepţie care vine sa confirme promisiunile Ministerului Transporturilor! Ţineţi aproape pentru noutăţi de bun augur!”, arată o postare a directorului general adjunct al CNAIR, Ovidiu Marian Barbier.

Ce mai este de finalizat

Pe forumul Unde Merg, un utilizator a informat că sensurile giratorii erau pe ultima sută de metri (marcaje, teste iluminat, panouri info) și că cele trei dinspre Brașov erau complet funcționale. Acesta mai spune că mai sunt puține lucrări de finalizat, majoritatea în afara caroseriei.

Lotul Râşnov-Cristian include 6,3 km la profil de autostradă şi 3,6 km de drum naţional. Lucrările la acest sector de autostradă, efectuate de constructorul Alpenside, au început în luna mai a anului 2019. Termenul oficial de execuţie este luna august 2021, dar constructorul şi-a asumat finalizarea lucrărilor înainte de data-limită. Valoarea investiţiei este de 118 milioane de lei.

Segmentul de autostradă dintre Râşnov şi Cristian va fi folosit ca rută ocolitoare a celor două localităţi.

Au fost puse restricții

Pentru a termina lucrarea, la începutul acestei săptămâni au fost puse restricții în zona șantierului autostrăzii.

„Constructorul va finaliza in aceasta perioada lucrarile de racordare din zona sensurilor giratorii care leaga autostrada de drumurile nationale din zona. Astfel, se va circula ingreunat pe DN73, in zona de la iesirea din orasul Rasnov spre Bran. Se vor realiza lucrari si pe DN 73B, la iesirea din localitatea Cristian spre Ghimbav. Lucrarile constau in asternerea ultimelor straturi de asfalt si necesita inchiderea alternativa a cate unui sens de circulatie. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, a transmis, luni, DRDP Brasov.