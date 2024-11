După o pauză de patru ani în care a ocupat funcția de Press Officer la Parlamentul European, Roxana Lăzărescu își face marele reîntoarcere pe micile ecrane. Jurnalista, care a fost un nume important al Digi24 între anii 2014 și 2020, a revenit în familia Digi, începând cu 1 noiembrie 2024, pentru a prezenta jurnalul de știri de seară, de la ora 23:00, de luni până vineri.

Decizia de a reveni la Digi24 a fost una emoționantă.

„Televiziunea nu te lasă, te cheamă înapoi. Digi24 a fost o alegere făcută cu inima.

Am revenit la oamenii minunaţi cu care am lucrat şapte ani înainte şi i-am regăsit acum. Sunt mulţi de care am ce învăţa în fiecare zi. Este o adevărată bucurie să lucrez cu ei”, a declarat ea pentru paginademedia.ro.