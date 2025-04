Silviu Predoiu lansează acuzații de manipulare și excludere

Silviu Predoiu invocă și faptul că postul promovează în paralel o altă dezbatere, ce urmează să aibă loc la Palatul Cotroceni, unde ar fi invitați doar cinci din cei unsprezece candidați. El consideră această abordare o formă de excludere și o încălcare a principiului egalității de șanse.

Predoiu afirmă că a acceptat inițial invitația la dezbaterea Digi24 cu rezerve, având în vedere precedentul din campania anterioară, când o parte dintre candidați ar fi fost tratați diferit sau marginalizați. El susține că, deși echipa sa a cerut clarificări, a primit răspunsuri evazive privind formatul și criteriile de selecție.

A explicat că a dat curs invitației „din respect pentru publicul Digi și cu speranța că echipa editorială a învățat ceva din alegerile anulate”. Cu toate acestea, în ziua evenimentului a decis să își retragă participarea, acuzând postul că repetă aceleași practici de segregare a candidaților.

Silviu Predoiu face trimitere și la dezbaterea promovată intens de Digi24, care va avea loc la Palatul Cotroceni, cu susținerea președintelui interimar Ilie Bolojan. Aceasta ar urma să includă doar o parte dintre candidați, aspect considerat de Predoiu drept o manipulare sub pretextul unei dezbateri „corecte și cinstite”.

Postarea completă

„Astăzi ar fi trebuit să particip la o dezbatere la DIGI24 TV, o dezbatere la care am fost invitat chiar la startul campaniei electorale.

Am ezitat în a accepta, având în vedere modul în care DIGI24 a segregat candidații în campania precedentă. Atunci, întrebările colegilor din echipa de campanie au primit răspunsuri evazive: avem mai multe tipuri de dezbateri, încă nu știm care va fi programul, vă oferim această dezbatere, nu avem un studio suficient de mare încât să intre toți candidații, vor fi mai multe serii de 2-3, etc. Am acceptat, din respect pentru publicul DIGI și cu speranța că echipa editorială a învățat ceva din alegerile anulate.

De câteva zile DIGI24 promovează agresiv DEZBATEREA candidaților ce va avea loc la Palatul Cotroceni, în sala Unirii, locație pusă la dispoziție de Președintele Interimar Ilie Bolojan, cel care a garantat că de această dată vor exista alegeri „corecte și transparente”, pentru a se „organiza niște dezbateri foarte corecte și foarte cinstite (…).

Doar că, la fel ca și anul trecut, această dezbatere va avea loc cu 5 candidați, nu cu toți cei 11 înscriși în cursă.

Ca unul care a studiat fenomenul FAKE NEWS și mecanismele prin care se produce manipularea maselor, înțeleg că ceea ce face DIGI 24, sub acoperișul ADMINISTRAȚIEI PREZIDENȚIALE de această dată, este în esență o acțiune de dezinformare.

A vota informat înseamnă, în primul rând, a cunoaște cine sunt toți cei care candidează.

Segregarea candidaților și selecționarea unor favoriți (…) este o încercare de manipulare, o încercare de influențare a votului (…).

Consider că această abordare este discriminatorie și jignitoare (…) ca urmare refuz să fiu complice la demersul de manipulare a opiniei publice și voi declina invitația de a participa la dezbaterea din deschiderea Dezbaterii”, a transmis candidatul la prezidențiale, Silviu Predoiu, într-o postare pe Facebook.