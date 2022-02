Este doliu uriaş la Hollywood, după ce o cunoscută actriţă, în vârstă de numai 43 de ani, a fost găsită moartă.

Este vorba despre actriţa Lindsey Erin Pearlman. Ea a fost găsită fără suflare într-o maşină parcată într-un cartier rezidenţial din Los Angeles.

Potrivit presei din Statele Unite, actriţa fusese văzută ultima oară duminica trecută, în jurul prânzului. De atunci, nimeni nu au mai ştiut nimic de ea, până când a fost găsită moartă, vineri, relatează The Sun.

Se pare că atunci când trupul i-a fost găsit de autorităţi, în maşina respectivă se aflau şi o mulţime de pastile răspândite prin interior, iar femeia stătea învelită într-o pătură.

Originară din Chicago, Lindsey Erin Pearlman se mutase în Los Angeles în încercarea de a găsi oportunităţi mai bune în cariera sa de actriţă.

Ea este cunoscută pentru rolurile sale din multe seriale de televiziune, în special din Chicago Justice şi General Hospital.

Lindsey Erin Pearlman a mai putut fi văzută şi în Empire, American Housewife, serialul The Purge sau Sneaky Pete.

“Ne-am mutat cu toții împreună în Los Angeles în speranța de a ne urma visele.

Comunitatea noastră a pierdut-o pe Lindsey Pearlman. Era amuzantă, caraghioasă, uimitoare și incredibil de talentată”, este mesajul transmis de o prietenă de-a sa, actriţa Danielle Pinnock.

“Acesta este modul în care îmi voi aminti de Lindsey Pearlman. Frumoasă și talentată fără efort. Amuzantă. Plină de compasiune. Neapologetică. Lumina fiecare cameră în care intra.

Asculta întotdeauna cu atenție pe scenă și în afara ei. A iubit atât de mult animalele.

Îmi pare rău pentru familia ei și pentru toate comunitățile care au adorat-o profund”, a scris şi actriţa Lynn Chen din Grey’s Anatomy.

This is how I will remember Lindsey Pearlman. Effortlessly beautiful and talented. Hilarious. Compassionate. Unapologetic. She lit up every room. She listened intently on stage and off. She so loved animals. I am sorry to her family and all the communities who deeply adored her. pic.twitter.com/iypa3ChBB5

— Lynn Chen 陳凌 (@MsLynnChen) February 19, 2022