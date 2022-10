În cel mai recent raport privind perspectivele economice pentru Asia de Est și Pacific, Banca Mondială a estimat că aceste regiuni vor crește cu 3,2% în 2022, în scădere de la 7,2% în 2021, scrie TheDiplomat.

Economia Chinei va crește cu 2,8% în acest an și cu 4,5% în 2023

Rata de creștere proiectată pentru acest an a marcat o reducere semnificativă, față de cele 5 procente pe care Banca Mondială a prognozat-o în ultimul său raport din aprilie. Acest lucru ar putea fi pus pe seama încetinirii economice a Chinei, cauzată în mare măsură de politica strictă a Beijing-ului „Zero COVID”. În perspectiva sa, Banca Mondială a estimat că economia Chinei va crește cu 2,8% în acest an și cu 4,5% în 2023, o „scădere bruscă” față de 8,1% pe care a înregistrat-o în 2021. În ultima sa perspectivă, publicată în aprilie, BM a estimat că economia Chinei va crește cu 5% în acest an.

Economia Vietnamului va crește cu 7,2% în 2022

Cea mai mare surpriză o reprezintă apariția Vietnamului ca economia cu cea mai rapidă creștere din Asia de Sud-Est. Ținând cont de combinația între măsurile de limitare a COVID-19, relativ eficiente, avantajele demografice și un loc privilegiat în structura economiei regionale și globale, Banca Mondială a estimat că economia Vietnamului va crește cu 7,2% în 2022, adică mai mult față de proiecția de 5,3%, din aprilie. De asemenea, BM anticipează că economia Vietnamului va crește cu 6,7% în 2023. Dintre țările din Asia de Sud-Est, se estimează că doar Filipine (6,5%), Malaezia (6,4%) și Indonezia (5,1%) vor depăși 5% în acest an.

Vietnamul va deveni „noul tigru” asiatic

Ziarul italian ”La Repubblica” a scris că Vietnamul va deveni „noul tigru” asiatic, după ce Banca Mondială și-a modificat, în sus, previziunile privind creșterea economică a țării. Analiștii citați de ziarul italian cred că principalii factori ai creșterii sunt ridicarea restricțiilor generate de pandemie, redeschiderea rapidă a granițelor și relansarea consumului și a producției industriale.

Cine a câștigat din rivalitatea China-SUA?

The Diplomat notează că Vietnamul a ajuns, din una dintre cele mai sărace economii ale lumii, una din țările cu cea mai rapidă creștere, în timp ce rivalitatea constantă a unor mari puteri, precum China și Statele Unite, nu a făcut decât să contribuie la creșterea ei. Cel puțin 11.000 de firme străine au decis anul trecut să părăsească China.

Astfel, companii precum Apple, Samsung și Hasbro, care aveau o producție importantă, de ani buni, în China, au decis să își reducă operațiunile din această țară, pe fondul restricțiilor impuse de Beijing în pandemie.

Vietnamul a beneficiat din plin, deoarece marile companii și-au mutat producția în această țară, pentru a profita de costurile scăzute, infrastructura dezvoltată, mediul de afaceri favorabil și mai ales de relaxarea restricțiilor.

De exemplu, Foxconn, producătorul de electronice care are contracte cu toate companiile mari de tehnologie, inclusiv cu gigantul Apple, a anunțat că va investi 300 de milioane de dolari într-o nouă fabrică, în nordul Vietnamului. Google a anunțat recent că intenționează să transfere până la jumătate din producția telefoanelor sale Pixel, în Vietnam.