Concret, Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, a anunțat în direct la Antena 3 că Violeta Vijulie va fi înlocuită din funcția de conducere pe care o deține la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Declarația dură a ministrului Sănătății vine în contextul în care Violeta Vijulie a cerut revenirea lui Nelu Tătaru în funcția de ministru al Sănătății. Pe pagina sa de Facebook, Violeta Vijulie a declarat că Vlad Voiculescu ia în derâdere procesul de vaccinare, subliniind că Nelu Tătaru ar trebui să revină la minister.

”Dacă doar ați citit despre disputa dintre Emil Boc și Vlad Voiculescu sigur ați înțeles foarte puțin pentru că doar 7% din comunicare este verbală și a fost transcris. Restul de 93% din actul de comunicare e format din 38% paraverbal (tonul vocii, intesitate, ritm, râs, plâns) si 55% comunicare nonverbală (postură, mișcare, mimică, gestică) și poate schimba radical cei 7% de verbal.

Când am citit, părea un schimb de replici destul de echilibrat, totuși, primarul Boc se evidenția prin claritate și argumentație.

Când am ascultat înregistrarea, m-am îngrozit, pur și simplu, cum ministrul sănătății ia în derâdere procesul de vaccinare, dar și faptul că a aruncat în OUG prevederea că banii pentru centre trebuie să fie asigurați de primari, fără ca asta să fie legal și fără să existe posibilitatea ca toți primarii să poate face asta, chiar cu riscuri mari.

NU a fost niciun “atac dur”!

Au fost argumente raționale și profesioniste împotriva unui discurs superficial și ironic cu privire la pandemia care ne omoară rudele și prietenii!

În timp ce Emil Boc vorbește profesionist și aplicat, Vlad Voiculescu îl ia în răs și îl întreabă de ce nu-l sună pe prim-ministru.

Primarul Clujului nu are de ce să sune primul ministru pentru că:

– știe exact cum trebuie să arate un OUG dpdv al tehnicii legislative, nu numai pentru că a fost prim-ministru, ci si pentru că este un foarte respectat profesor de drept,

– OUG se fac în ministerele de resort, in acest caz, in ministerul sănătății pentru vaccinare.

Dr. Nelu Tataru ar trebui să revină la minister.”, a postat aceasta pe pagina de Facebook.